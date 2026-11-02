Moria Casán contó por qué Lali Espósito no la invitó a su casamiento

Por otra parte, la figura del espectáculo insistió en que comprende a la perfección la logística elegida por los novios para el festejo: “No creo que me tenga que invitar, era muy chiquito. Y si hubiese sido algo grande y no me invitaba, no me siento para nada... porque yo sería igual”.

Para reforzar sus palabras, explicó que en sus propios eventos maneja los mismos parámetros al sostener: “Si yo no soy amiga de alguien, no lo voy a invitar a algo íntimo”, revelando además que prefirió enviarle sus sinceros augurios a la distancia al confirmar: “Le mandé una felicitación por privado”.

Más allá de no haber estado presente en el festejo de San Telmo, la animadora quiso resaltar el lugar especial que la cantante le otorgó en su carrera musical. La diva recordó con gratitud la oportunidad en la que la artista la convocó para formar parte de la canción "¿Quiénes son?", un hito que afianzó el respeto mutuo entre ambas figuras del entretenimiento nacional.

Para cerrar su intervención en la pantalla chica, la conductora ratificó el afecto que siente por la intérprete y el valor de esa colaboración artística: “Siempre voy a estar agradecida a una mujer que me admiró tanto que me llamó para participar en una canción”, concluyó. De este modo, la diva dio por finalizado cualquier intento de polémica mediática, demostrando una postura madura y comprensiva sobre las elecciones personales de la pareja.