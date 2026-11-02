Moria Casán contó por qué Lali Espósito no la invitó a su casamiento
El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat sigue dando de qué hablar y, ahora, generó cierta intriga la ausencia de Moria Casán. Los detalles.
La reciente boda entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, celebrada el pasado sábado en una casona del barrio porteño de San Telmo, continúa generando repercusiones mediáticas. En esta oportunidad, Moria Casán sorprendió al revelar en vivo que no formó parte de la exclusiva lista de invitados del evento.
Sin embargo, la diva del espectáculo se encargó de dejar en claro de inmediato las razones por las cuales no sintió ningún tipo de molestia ni resentimiento ante la decisión de la pareja.
La revelación tuvo lugar durante el habitual pase televisivo entre los ciclos "Arriba argentinos" y "La mañana con Moria", transmitido por la pantalla de El Trece. En ese espacio, la experimentada conductora detalló que decidió enviarle un mensaje privado a la cantante para saludarla por el importante paso institucional. Asimismo, aprovechó la oportunidad para precisar cuál es el verdadero vínculo que las une y rememorar el gesto profesional que tuvo la joven artista cuando la convocó para sumarse a uno de sus proyectos musicales.
Al ser indagada de manera directa sobre si había recibido la tarjeta para asistir a la celebración, la conductora respondió sin vueltas: “No me invitaron”. De todas formas, la diva fundamentó su postura argumentando que no correspondía su presencia al no existir una cercanía cotidiana: “No soy amiga de Lali, soy una mujer que ella eligió con la que la pasé divino”, expresó al rememorar la colaboración que realizaron juntas.
En esa misma línea, profundizó sobre el contacto que mantienen manifestando: “No tenemos la reciprocidad de una amistad, no nos llamamos por teléfono. De vez en cuando me manda un ‘hola Moria’ o si usan la frase mía”.
Por otra parte, la figura del espectáculo insistió en que comprende a la perfección la logística elegida por los novios para el festejo: “No creo que me tenga que invitar, era muy chiquito. Y si hubiese sido algo grande y no me invitaba, no me siento para nada... porque yo sería igual”.
Para reforzar sus palabras, explicó que en sus propios eventos maneja los mismos parámetros al sostener: “Si yo no soy amiga de alguien, no lo voy a invitar a algo íntimo”, revelando además que prefirió enviarle sus sinceros augurios a la distancia al confirmar: “Le mandé una felicitación por privado”.
Más allá de no haber estado presente en el festejo de San Telmo, la animadora quiso resaltar el lugar especial que la cantante le otorgó en su carrera musical. La diva recordó con gratitud la oportunidad en la que la artista la convocó para formar parte de la canción "¿Quiénes son?", un hito que afianzó el respeto mutuo entre ambas figuras del entretenimiento nacional.
Para cerrar su intervención en la pantalla chica, la conductora ratificó el afecto que siente por la intérprete y el valor de esa colaboración artística: “Siempre voy a estar agradecida a una mujer que me admiró tanto que me llamó para participar en una canción”, concluyó. De este modo, la diva dio por finalizado cualquier intento de polémica mediática, demostrando una postura madura y comprensiva sobre las elecciones personales de la pareja.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario