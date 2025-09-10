Lali Espósito reveló una conversación que tuvo con Tini Stoessel: "¿Me estás...?"

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel fueron a ver a Lali Espósito a Vélez

El estadio de Vélez Sarsfield se llenó de euforia este sábado durante el primer concierto de Lali Espósito. Todas las miradas se posaron sobre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, que se mostraron relajados y cómplices entre el público, disfrutando del show de su colega. La pareja, que asistió al evento después del triunfo de la Selección Argentina sobre Venezuela, fue captada por los fanáticos cantando y sonriendo, lo que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

La presencia de Tini junto al futbolista terminó de una vez por todas con los rumores que durante más de una década circularon sobre su supuesta rivalidad con Lali. La cantante de "La Triple T" se mostró feliz y enamorada, apoyando a su colega en un evento que ya prometía ser uno de los más importantes del año. El encuentro incluso incluyó un pogo en el que la pareja se unió al público, compartiendo la alegría y la energía del concierto.

La historia de esta supuesta rivalidad entre Lali y Tini se remonta a 2013, cuando Tini comenzó una relación con Peter Lanzani, exnovio de Lali. Esto generó un sinfín de especulaciones y comparaciones, ya que ambas habían transitado un camino similar: de la actuación a la música pop.

Sin embargo, las protagonistas siempre negaron cualquier tipo de enemistad, y con el tiempo, su relación se ha fortalecido. En septiembre de 2022, Tini se unió a Lali en el escenario durante su gira en Madrid, lo que marcó un antes y un después en su vínculo. Desde entonces, ambas han tenido múltiples gestos de apoyo público.

Después del concierto, Tini publicó una foto en sus redes sociales, arrobando a Lali con la palabra "Hermosa" y emojis de corazones y fueguitos. En 2018, en una conferencia de prensa, ambas se abrazaron y Lali dejó una frase para recordar: “No nos queda más que disfrutar con Tini y no hacer caso a la gilada, como decimos en el barrio”. Tini estuvo de acuerdo y agregó que estaba muy feliz de compartir el escenario con ella.

El reciente encuentro en Vélez fue una muestra más de la buena sintonía entre las dos figuras más importantes del pop argentino, demostrando que la convivencia, el cariño y el respeto son posibles. Los rumores quedaron en el pasado, y el presente es una celebración para sus fanáticos, que disfrutan y aplauden cada paso de sus artistas favoritas.