El filoso análisis de Ángel de Brito sobre la postura política de Lali Espósito: "Odian al que..."
El conductor defendió a la cantante y cuestionó el silencio del ambiente artístico ante el ataque por expresarse libremente.
En plena escapada de descanso por Europa, Ángel de Brito no se mantuvo al margen de la polémica que volvió a encenderse alrededor de Lali Espósito. La artista pop fue blanco de elogios -aunque también hubo críticas- luego de que, durante su último show en Vélez Sarsfield, se refiriera de manera abierta a la coyuntura política del país, con ironías incluidas hacia el presidente Javier Milei.
La reacción en redes no se hizo esperar: diversas reacciones dividieron las opiniones, al punto de que el propio conductor de LAM salió a dar su visión.
La consulta llegó a través de Instagram, donde De Brito suele habilitar la popular “cajita de preguntas”. Fiel a su estilo directo y sin rodeos, respondió con firmeza cuando le preguntaron qué opinaba sobre la disputa pública entre Lali y el mandatario libertario. Con un repaso personal que incluyó sus primeros recuerdos de la actriz en “Rincón de Luz”, el periodista dejó claro que considera injusto el trato que recibió la cantante.
“Lali es un torbellino, la observo desde Rincón de Luz, que era un bebé, y ya andaba así por los pasillos del canal. Cuando Milei la atacó sin sentido, con una disparidad de poder enorme, ninguneándola e insultándola me pareció pésimo. Y todos los artistas K se callaron. La dejaron solita todos los colectivos. Yo salté y todavía me siguen insultando”, expresó sin matices.
El conductor no solo defendió a Espósito como figura pública, sino que además puso sobre la mesa un tema sensible: la falta de respaldo del resto del ambiente artístico. Según su mirada, el silencio de muchos colegas frente al hostigamiento fue más notorio que la propia embestida presidencial. De Brito recalcó que, en su opinión, la intérprete de “Disciplina” quedó prácticamente sola ante un sector político que buscó exponerla y descalificarla.
Al mismo tiempo, reivindicó la importancia de la libertad de expresión en cualquier contexto, especialmente cuando se trata de personajes de relevancia pública. “La libertad se ejerce siempre, sobre todo en los momentos difíciles, no hay que pedir permiso ni explicaciones. Todos debemos opinar y el poder debe respetar, todos odian al que piensa distinto. SE LA TIENEN QUE FUMAR”, sentenció con contundencia.
La confrontación entre Lali y Milei no es nueva: comenzó durante la campaña presidencial de 2023, cuando el entonces candidato acusó a la artista de “vivir del Estado” y lanzó el apodo despectivo de “Lali Depósito”. Desde allí, se abrió un ida y vuelta que se potenció en redes sociales y que la cantante enfrentó con mensajes cargados de ironía y defensa de sus convicciones.
