El filoso análisis de Ángel de Brito sobre la postura política de Lali Espósito: "Odian al que..."

de brito lali

El conductor no solo defendió a Espósito como figura pública, sino que además puso sobre la mesa un tema sensible: la falta de respaldo del resto del ambiente artístico. Según su mirada, el silencio de muchos colegas frente al hostigamiento fue más notorio que la propia embestida presidencial. De Brito recalcó que, en su opinión, la intérprete de “Disciplina” quedó prácticamente sola ante un sector político que buscó exponerla y descalificarla.

Al mismo tiempo, reivindicó la importancia de la libertad de expresión en cualquier contexto, especialmente cuando se trata de personajes de relevancia pública. “La libertad se ejerce siempre, sobre todo en los momentos difíciles, no hay que pedir permiso ni explicaciones. Todos debemos opinar y el poder debe respetar, todos odian al que piensa distinto. SE LA TIENEN QUE FUMAR”, sentenció con contundencia.

La confrontación entre Lali y Milei no es nueva: comenzó durante la campaña presidencial de 2023, cuando el entonces candidato acusó a la artista de “vivir del Estado” y lanzó el apodo despectivo de “Lali Depósito”. Desde allí, se abrió un ida y vuelta que se potenció en redes sociales y que la cantante enfrentó con mensajes cargados de ironía y defensa de sus convicciones.