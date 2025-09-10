Las personas con estas enfermedades no podrán renovar la licencia de conducir
Una nueva normativa que modifica los requisitos para renovar la licencia y que podría afectar a muchísimos argentinos.
El Gobierno anunció una serie de cambios en el sistema de emisión y renovación de las licencias de conducir en Argentina.
El texto, publicado en el Boletín Oficial, detalla que se realizaron modificaciones en la Ley Nacional de Tránsito 24.449. La normativa está dirigida a quienes deban renovar el carnet, como así también a aquellas personas que realicen el trámite por primera vez.
No obstante, el documento advierte que las licencias de conducir que no se ajusten a las nuevas condiciones serán dadas de baja automáticamente.
Cuáles son las enfermedades que impiden renovar la licencia
- Patologías vasculares.
- Disección vascular.
- Aneurisma de grandes vasos sanguíneos.
- Enfermedades cardíacas.
- Arritmias cardíacas.
- Infarto agudo de miocardio.
- Prótesis valvulares cardíacas.
- Marcapasos implantables.
- Desfibrilador automático implantable.
- Enfermedades neurológicas diversas.
- Crisis epilépticas o pérdida de conciencia.
- Epilepsia refractaria.
- Accidente isquémico transitorio (AIT).
- Enfermedades endocrinas variadas.
- Hipotiroidismo y trastornos paratiroideos.
- Diabetes mellitus tipo 1 (insulinodependiente).
- Enfermedades digestivas crónicas.
- Trasplante renal exitoso.
- Nefropatía en tratamiento de diálisis.
- Enfermedades respiratorias crónicas.
- Apnea obstructiva del sueño.
- Enfermedades oncológicas diversas.
- Trastornos oncohematológicos.
- Dolencias asociadas a procesos oncológicos.
