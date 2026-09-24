Bomba: Tini Stoessel estará en el show de Lali Espósito este sábado en River

Y agregó: "Porque viste que andan con mensajitos, que se invitan a los casamientos y todo eso. Ahí terminan de reventar los padres de Tini", en relación a que tanto La Triple T como la intérprete de "Payaso" contraerán matrimonio este año, con Rodrigo de Paul y Pedro Rosemblat, respectivamente.

Luego, De Brito confirmó que, pese a que no lo exponen en redes sociales, ambas se llevan muy bien y han compartido mucho tiempo juntas: "Ellas están en buena relación hace mucho. Cuando Tini empezó a madurar y abrirse a la vida, se encontraban en España, salían, tenían vida social y no la mostraba".