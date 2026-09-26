Pedro Rosemblat adelantó detalles de su casamiento con Lali Espósito: "No va a pasar"

Según la información presentada en el ciclo televisivo, la reunión estaría reservada para los allegados más próximos de ambos. Ahondando en la lista de invitados y la magnitud de la fiesta, el propio panelista agregó: “La ceremonia va a ser muy íntima, me hablaron de 150, 200 personas, muy chiquitita, obviamente para lo que es Lali. Va a ser a todo trapo”.

En lo que respecta a la propuesta gastronómica de la jornada, en la mesa del programa revelaron una preferencia por platos autóctonos en lugar de elaboraciones sofisticadas, sosteniendo: “No va a haber nada elaborado a nivel plato, sino que quieren que sean cosas simples y bien argentas. Va a haber obviamente para la entrada, la picada, un asado”.

Asimismo, los integrantes del ciclo completaron el menú previsto para el evento señalando que la comida fuerte consistiría en otro clásico popular: “La idea es que los platos principales sean algo así como milanesa con puré”.

La contundente respuesta de la cantante en las redes

Sin embargo, tras el tratamiento del tema en la pantalla chica y una vez superada la medianoche, la propia intérprete acudió a sus redes sociales para frenar las especulaciones y desmentir de manera directa el rumor expuesto. A través de su cuenta de Twitter, la artista publicó un brevísimo mensaje para dar por tierra con la versión del casamiento. Con una respuesta irónica orientada al panelista del programa, la cantante escribió: “Fake”. El escueto término fue acompañado por el emoticón de un pulgar levantado y la figura de una cara enviando un beso, con lo que la artista dio por cerrada la versión difundida en la televisión sobre su boda con Rosemblat.