Lali Espósito sorprendió a Pedro Rosemblat al hablar de "Mejor que vos", su tema más reciente

lali gelatina

"Un regalo increíble que me hicieron los Miranda que los amo, videazo", comenzó diciendo Lali. Luego, de manera espontánea y divertida, le dijo directo a Pedro: "Hacete un poco cargo de la letra también". Ante esta confesión inesperada, Rosemblat expresó: "¿Ah si? Me estoy enterando en este momento, Mariana". Por lo que, en frente a la inocencia de su pareja, Espósito fue tajante con su respuesta.

Esto es porque señaló algunas frases de su canción: "Pero mi amor: "ahora encontré uno mucho mejor que vos", "siempre lo hace con ganas" (perdón Marcela - madre de Rosemblat -). O sea, no es todo el mundo esencial, pero sí, uno se inspira en la vida". En ese sentido, Pedro señaló: "No, acá el Indio nos dijo que la música era para imaginar". Aún así, de manera incrédula, Espósito cerró: "No seas tan literal. Yo el Indio Solari no soy, claro está también".