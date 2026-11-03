Lali Espósito y Miranda! lanzaron BOM, su primer álbum juntos: diez canciones para "bailar o morir"
Los artistas presentaron una propuesta que celebra la música, la pista de baile y la conexión con el público.
Después de varios días de anticipos en redes sociales, BOM finalmente presentó su primer álbum y mostró el universo musical que construyeron Lali Espósito y Miranda!. El lanzamiento se concretó este 3 de noviembre a las 21, luego de que el proyecto comenzara a tomar forma pública con la salida de su primer sencillo.
El camino hacia el disco había empezado el pasado 27 de octubre con el estreno de “Bailar o Morir”, una canción acompañada por un short film que introdujo la estética y el concepto de esta colaboración. La propuesta tuvo una fuerte repercusión en redes sociales y plataformas digitales, y funcionó como adelanto de lo que después se conocería en su totalidad.
El álbum está integrado por diez canciones escritas por Ale Sergi, Juliana Gattas y Lali, con producción artística de Sergi y Mauro de Tommaso. Además de su lanzamiento digital, el material cuenta con ediciones en vinilo y CD, junto con videoclips para acompañar las canciones. La edición exclusiva de vinilo transparente, firmada por los artistas, se puso a la venta en El Ateneo Grand Splendid, mientras que los vinilos rojos y los CD estarán disponibles en distintas tiendas desde el 4 de noviembre.
Las diez canciones de BOM y el concepto detrás del álbum
El recorrido musical comienza con “Bailar o Morir”, tema que le da nombre al proyecto y anticipó esta nueva etapa. El tracklist continúa con “Señora”, “En Italia”, “Migajas”, “Adonde”, “Hiperlove”, “Ganar”, “Piel” y “Helecho”, para cerrar con “Vivo del Pop”, una canción que ya había generado repercusión entre los seguidores.
Sobre la experiencia de trabajar con Miranda!, Lali compartió su admiración por el dúo y el aprendizaje que significó participar del proceso creativo: “Yo empecé a bailar y jugar con la música y ya estaban sonando las primeras canciones de Miranda!. Son artistas que me han acompañado siempre como fan del pop. Mi niña está profundamente conmovida con esta oportunidad de la profesión y de la vida. Trabajar con ellos en el estudio es como hacer un master en una carrera. Aprendí muchísimo de la energía vital de Juli y de lo que sabe Ale a nivel musical, fue una experiencia increíble trabajar juntos”.
Por su parte, Miranda! contó cómo surgió la idea de hacer música juntos y cómo el proyecto terminó creciendo más de lo previsto: “Durante los tiempos muertos de las grabaciones de “La Voz” escuchábamos mucha música y nos dimos cuenta que con Lali nos gustaban las mismas canciones. Naturalmente surgió la idea de juntarnos en el estudio cuando tuviéramos algo de tiempo, para probar algo diferente. Ya habíamos colaborado previamente en canciones para los discos de los dos. Pero ahora la idea era hacer un EP de, al menos, 5 canciones. Seguimos juntándonos y lo que iba a ser un EP se transformó en un disco y un concepto donde el baile es la única opción”.
Con BOM, los artistas proponen una celebración de la música pop y recuperan la pista de baile como punto de encuentro. La idea que atraviesa el álbum es que bailar va más allá del entretenimiento: aparece como una forma de expresión, libertad y conexión con los demás, en contraste con una época marcada por las pantallas y el consumo individual de contenidos.
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