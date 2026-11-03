Lali Espósito y Miranda! lanzaron BOM, su primer álbum juntos: diez canciones para "bailar o morir"

Por su parte, Miranda! contó cómo surgió la idea de hacer música juntos y cómo el proyecto terminó creciendo más de lo previsto: “Durante los tiempos muertos de las grabaciones de “La Voz” escuchábamos mucha música y nos dimos cuenta que con Lali nos gustaban las mismas canciones. Naturalmente surgió la idea de juntarnos en el estudio cuando tuviéramos algo de tiempo, para probar algo diferente. Ya habíamos colaborado previamente en canciones para los discos de los dos. Pero ahora la idea era hacer un EP de, al menos, 5 canciones. Seguimos juntándonos y lo que iba a ser un EP se transformó en un disco y un concepto donde el baile es la única opción”.

Con BOM, los artistas proponen una celebración de la música pop y recuperan la pista de baile como punto de encuentro. La idea que atraviesa el álbum es que bailar va más allá del entretenimiento: aparece como una forma de expresión, libertad y conexión con los demás, en contraste con una época marcada por las pantallas y el consumo individual de contenidos.