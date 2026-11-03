Pedro Rosemblat reveló que algunos invitados se llevaron cosas de su casamiento con Lali Espósito
El conductor contó que desaparecieron varios objetos durante la fiesta y sorprendió al exponer a los acusados.
Pedro Rosemblat contó una situación insólita que descubrió después de su casamiento con Lali Espósito. El periodista relató que la organización había preparado cámaras digitales para que los invitados pudieran registrar distintos momentos de la fiesta, pero cuatro de ellas nunca fueron devueltas.
La iniciativa había surgido como parte de una decisión para limitar el uso de los teléfonos celulares durante el festejo. En lugar de sacar fotos con sus propios dispositivos, los asistentes podían utilizar las cámaras disponibles y dejar el material al retirarse, para que los recién casados conservaran esos recuerdos.
Sin embargo, cuando hicieron el recuento al día siguiente, descubrieron que faltaban varios equipos. Lo inesperado ocurrió cuando Rosemblat contó la historia y reveló que dos de los invitados que se habían llevado una cámara estaban escuchando el relato. Además, el conductor reveló que también había desaparecido un accesorio que Lali había usado durante la celebración.
Los invitados que se llevaron las cámaras y el accesorio de Lali Espósito
"Se tomó una decisión, que es que los celulares estuvieran contenidos", explicó Rosemblat y defendió la iniciativa: "Lo cual hizo que en ningún momento se viera esta situación espantosa ni esta escena espantosa. Estaba todo el mundo conversando, bailando". Según contó, habían dispuesto 30 cámaras para que los invitados pudieran sacar fotos y devolverlas antes de retirarse. Cada dispositivo tenía un cartel con una indicación concreta: "Devolver a los organizadores". Sin embargo, al día siguiente comprobaron que faltaban cuatro. "Porque los delitos a la larga o a la corta se descubren, se busca la lista. Había 30 cámaras y faltaban cuatro", relató.
La sorpresa llegó cuando Marcos Aramburu y Lía Copello reconocieron que se habían llevado dos de los dispositivos. "Cuando me estoy por acostar, toco en mi pantalón lo que yo pensaba que era mi celular y era una cámara", contó el escritor. La ilustradora, por su parte, también admitió que tenía una cámara en su casa y se justificó: "Fue sin querer". Según explicó, cuando advirtió que se había llevado el equipo, ya no quedaban integrantes de la organización para entregárselo. Rosemblat coincidió con la explicación: "Fue descuido. Uno no se da cuenta". Todavía resta descubrir quiénes fueron los otros dos invitados que se llevaron cámaras.
Pero los dispositivos no fueron los únicos objetos que desaparecieron después de la fiesta. El conductor también contó que Lali había regresado a su casa sin un accesorio para la cabeza que había preparado especialmente para la boda. "Al día siguiente no encuentro el casco. ¿Dónde está el casco?", recordó. Después de revisar un video del festejo, descubrió que el tocado había terminado en poder de Ian Ayesa, otro de los invitados.
Ayesa explicó que había encontrado el accesorio cuando se retiraba y que decidió avisarle a Pedro a través de un mensaje enviado a las cinco y media de la mañana. "Tengo el coso que se puso tu Lali en la cabeza", fue el texto que Rosemblat leyó al aire. El productor había prometido devolverlo el martes y finalmente lo llevó al programa. Entre risas, reconoció que había visto el tocado tirado y decidió llevárselo.
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