Pedro Rosemblat reveló que algunos invitados se llevaron cosas de su casamiento con Lali Espósito

Pero los dispositivos no fueron los únicos objetos que desaparecieron después de la fiesta. El conductor también contó que Lali había regresado a su casa sin un accesorio para la cabeza que había preparado especialmente para la boda. "Al día siguiente no encuentro el casco. ¿Dónde está el casco?", recordó. Después de revisar un video del festejo, descubrió que el tocado había terminado en poder de Ian Ayesa, otro de los invitados.

Ayesa explicó que había encontrado el accesorio cuando se retiraba y que decidió avisarle a Pedro a través de un mensaje enviado a las cinco y media de la mañana. "Tengo el coso que se puso tu Lali en la cabeza", fue el texto que Rosemblat leyó al aire. El productor había prometido devolverlo el martes y finalmente lo llevó al programa. Entre risas, reconoció que había visto el tocado tirado y decidió llevárselo.