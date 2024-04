Lali Espósito apuntó contra Javier Milei en uno de los programas más vistos de España: "Gente que no..."

“Creo que la presencia de ustedes significa mucho en un show tan masivo como este”, empezó diciéndole Lali a dos participantes que habían interpretado su tema, “Disciplina”.

Y agregó: “Reivindica una palabra que no solo a veces está mal usada, si no que se la apropia gente que no, que es ‘libertad’”.

Finalmente expresó: “Los felicito por traer la libertad, la de verdad, la del corazón, a este escenario”.

La indirecta de Javier Milei a Lali Espósito durante su discurso en el Congreso

El 1° marzo Javier Milei habló ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación para dar inicio a las sesiones ordinarias. Durante su discurso, el presidente deslizó una indirecta hacia Lali Espósito, artista con la que se cruzó hace un tiempo vía Twitter y a quien llamó Lali “Depósito” en una entrevista.

El mandatario hizo referencia al dinero del Estado que es utilizado por los gobernadores para contratar artistas y que den shows gratuitos.

“Hay gobernadores a los que solo les importa asegurarse la caja y la pauta oficial, los recitales de artistas con alto cachet y dudosa calidad”, aseguró el jefe de Estado.