Lali en River: los fans hacen largas filas para presenciar el primer show de la artista

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Los invitados de Lali Espósito que podrían sorprender en River

Además del despliegue escénico que promete la producción, una de las grandes incógnitas gira en torno a los artistas que acompañarán a Lali durante las dos noches.

Hasta el momento, trascendió que figuras como Dillom, Miranda! y Kylie Minogue formarían parte de los espectáculos, en lo que ya sería una combinación explosiva para los fanáticos.

Sin embargo, los rumores no terminan ahí. En las últimas horas también comenzaron a sonar con fuerza otros nombres que podrían sumarse como invitados sorpresa. Entre ellos aparecen Duki y TINI, dos de los artistas más convocantes de la actualidad.

Y como si eso fuera poco, existe una versión que ilusiona especialmente a los seguidores de la música argentina: una posible aparición de Charly García. Aunque no existe ninguna confirmación oficial, el simple rumor alcanzó para multiplicar las especulaciones en redes sociales.

Con dos estadios repletos, una puesta en escena de nivel internacional y la expectativa por invitados que podrían dar que hablar durante semanas, Lali se prepara para vivir un fin de semana que quedará marcado como uno de los capítulos más importantes de su carrera artística.