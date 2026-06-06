Aseguran que Tini Stoessel cantará esta noche con Lali Espósito en el Monumental
El periodista Fede Flowers confirmó la información que ya enloquece a todos los seguidores de Lali y Tini. Sería la primera vez que un escenario las reúne.
La expectativa terminó y el Monumental ya vibra con la llegada de Lali Espósito. Este fin de semana, la artista coronará una etapa espectacular de su carrera con dos conciertos históricos, de los cuales el primero (que tendrá lugar este sábado) contará con la presencia de Tini Stoessel, según aseguró Fede Flowers.
"Hoy canta Tini con Lali. Ya fueron a buscarla del equipo de producción y llegó al Monumental", escribió el periodista, desatando el furor en los fans.
¿Hay antecedente entre Tini Stoessel y Lali Espósito?
Si esto sucede, sería la primera vez que un escenario congrega a ambas estrellas de manera formal.
Sin embargo, tuvieron dos encuentros muy recordados:
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En el Festival Únicos (2018 y 2019): Este evento reunió a varias figuras de la música en el Teatro Colón de Buenos Aires y también en Madrid. Si bien formaban parte del mismo evento de "Duetos" y cantaron juntas con todo el elenco coral en los cierres de los shows, no hicieron un tema a dúo mano a mano.
En la fiesta Bresh de Madrid (Enero 2023): Este fue el momento que rompió el contenido multimedia. Coincidieron en el escenario de la fiesta, Lali agarró el micrófono para cantar su hit "N5" y Tini se sumó a bailar y cantar la letra junto a ella con total complicidad, demostrando la excelente onda que tienen.
Los invitados de Lali Espósito que podrían sorprender en River
Además del despliegue escénico que promete la producción, una de las grandes incógnitas gira en torno a los artistas que acompañarán a Lali durante las dos noches.
Hasta el momento, trascendió que figuras como Dillom, Miranda! y Kylie Minogue formarían parte de los espectáculos, en lo que ya sería una combinación explosiva para los fanáticos.
Y como si eso fuera poco, existe una versión que ilusiona especialmente a los seguidores de la música argentina: una posible aparición de Charly García. Aunque no existe ninguna confirmación oficial, el simple rumor alcanzó para multiplicar las especulaciones en redes sociales.
Con dos estadios repletos, una puesta en escena de nivel internacional y la expectativa por invitados que podrían dar que hablar durante semanas, Lali se prepara para vivir un fin de semana que quedará marcado como uno de los capítulos más importantes de su carrera artística.
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