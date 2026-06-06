Aseguran que Tini Stoessel cantará esta noche con Lali Espósito en el Monumental

Hasta el momento, trascendió que figuras como Dillom, Miranda! y Kylie Minogue formarían parte de los espectáculos, en lo que ya sería una combinación explosiva para los fanáticos.

Lali Espósito Kylie Minogue

Y como si eso fuera poco, existe una versión que ilusiona especialmente a los seguidores de la música argentina: una posible aparición de Charly García. Aunque no existe ninguna confirmación oficial, el simple rumor alcanzó para multiplicar las especulaciones en redes sociales.

Con dos estadios repletos, una puesta en escena de nivel internacional y la expectativa por invitados que podrían dar que hablar durante semanas, Lali se prepara para vivir un fin de semana que quedará marcado como uno de los capítulos más importantes de su carrera artística.