Lali Espósito habló de lo que sintió al ver a Pedro Rosemblat acompañándola en Cosquín Rock

"Estaba medio en cualquiera yo, medio nerviosa porque el chabón no me había visto nunca. No soy un personaje, pero medio que estoy muy sacada, entonces dije 'ay, va a pensar que enloquecí', pero por suerte le gustó", comenzó diciendo la artista.

"Estaba medio nerviosa porque nunca me había visto en un show porque en el escenario estoy media sacada y va a pensar que enloquecí pero por suerte le gustó. Estoy enamorada" Lali hablando de Pedro pic.twitter.com/u1NDv16ySZ — sofi (@lalibydiva) February 12, 2024

Luego, le preguntaron: "¿Estás enamorada?". Sin vueltas, Lali respondió: "Sisisisi".