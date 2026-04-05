Mirtha Legrand cruzó a Martín Bossi en vivo y generó un momento incómodo

Embed - Mirtha encaró a Martín Bossi y lo dejó totalmente en offside: "No me gustó nada lo que dijiste"

Ya con el clima más relajado, Bossi aprovechó para aclarar el origen de la frase que había quedado resonando en la memoria de la conductora. Según contó, todo surgió cuando le avisaron que Legrand podría asistir a verlo durante la temporada en Mar del Plata, acompañada por un grupo de personas.