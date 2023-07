Lali Espósito habló sobre su salud y se sinceró con sus fans: "Este trabajo te come"

Y siguió: “Yo soy una persona que trabajo y trabajo y siempre parezco que estoy bien. No es real que uno siempre está bien. Y aparte en la vida privada pasan cosas que uno después va sorteando y después tu trabajo te distrae y eso está bueno".

"Pero lo cierto es que vengo de un momento en que tuve que pedirle a mi equipo: ‘chicos, se me va a paralizar la cara’. O sea, real. Por suerte la gente que me acompaña me dijo ‘tranquila, lo acomodamos’”, reconoció la artista.

Lali explicó que debió aprender a parar un poco su ritmo laboral porque le estaba repercutiendo a nivel físico y mental: “Recién a mis 30 años años pude decir ‘no puedo’. Yo no sabía decirlo. Para empezar, no sabía decir que no, que es un gran problema, y segundo, no sabía decir ‘no puedo’. Porque significa ¿Cómo que yo no puedo? Si yo puedo todo. Me mal acostumbré a poder muchas cosas locas a la vez”.

"Por primera vez en mi vida del año pasado a este estoy reacomodando mi trabajo porque te come. Está todo bueno pero cuando te empieza a dar una taquicardia y te tiembla el brazo decís: ‘che, esto es raro, debería chequear con un profesional si es normal’", se sinceró la actriz y cantante.

"Y me di cuenta hoy, cada uno se va dando cuenta de las cosas a su ritmo, lo importante que era preservar mi psiquis y mi emoción, que aparte es con la que trabajo", finalizó.