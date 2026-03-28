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Netflix: la serie española que es un éxito en la plataforma por su gran producción

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Dentro de Netflix, las series españolas pisan fuerte: una producción revela la intimidad y el detrás de escena del mundo de los influencers.

 Netflix: la serie española que es un éxito en la plataforma por su gran producción

 Netflix: la serie española que es un éxito en la plataforma por su gran producción

Dentro del catálogo de Netflix, las producciones españolas pisan fuerte y siguen sumando fanáticos. Entre las películas y series más destacadas aparece Bienvenidos a Edén, una historia que se mete de lleno en la intimidad y el detrás de escena del mundo de los influencers.

En un contexto donde las redes sociales marcan tendencia, la trama sigue a cuatro jóvenes con miles de seguidores que viven expuestos al ojo público. Su popularidad los lleva a recibir una invitación exclusiva a una fiesta en una isla paradisíaca.

Pero lo que arranca como una experiencia única se transforma rápidamente en algo inquietante. Una serie de situaciones extrañas los obliga a enfrentarse a un escenario peligroso, donde deberán ingeniárselas para sobrevivir y escapar de ese lugar lleno de secretos.

De qué trata Bienvenidos a Edén

Bienvenidos a Edén se consolida como una serie thriller que mezcla misterio, drama y tensión psicológica. La historia gira en torno a un grupo de jóvenes influencers que son seleccionados para asistir a una fiesta ultra exclusiva en una isla secreta, organizada por la marca de una bebida que promete una experiencia única e inolvidable.

Entre los invitados se destaca Zoa, muy activa en redes sociales, que acepta la propuesta atraída por la aventura y la exposición. Lo que arranca como un viaje soñado, rodeado de lujo y diversión, empieza a torcerse rápidamente.

La atmósfera cambia, surgen situaciones extrañas y el supuesto paraíso deja ver su lado más oscuro, transformando la experiencia en algo completamente distinto a lo esperado.

Al llegar, Zoa es recibida por Astrid, una figura clave dentro de la isla, pero no todo cierra. Aldo, otro de los invitados que compartió el viaje con ella, empieza a notar inconsistencias y mantiene una actitud de desconfianza constante.

En paralelo, fuera de ese entorno aislado, Gabi —la hermana de Zoa— se alarma por la falta de contacto y comienza a sospechar que algo grave está pasando, sumando una capa más de tensión a la trama.

Reparto de Bienvenidos a Edén

  • Amaia Aberastur
  • Amaia Salamanca
  • Belinda
  • Albert Baró
  • Ana Mena
  • Lola Rodríguez
  • Begoña Vargas
  • Berta Vázquez
  • Albert Baró
  • Guillermo Pfening

Tráiler de Bienvenidos a Edén

Embed - Bienvenidos a Edén | Tráiler oficial | Netflix

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