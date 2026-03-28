Netflix: la serie española que es un éxito en la plataforma por su gran producción
Dentro de Netflix, las series españolas pisan fuerte: una producción revela la intimidad y el detrás de escena del mundo de los influencers.
Dentro del catálogo de Netflix, las producciones españolas pisan fuerte y siguen sumando fanáticos. Entre las películas y series más destacadas aparece Bienvenidos a Edén, una historia que se mete de lleno en la intimidad y el detrás de escena del mundo de los influencers.
En un contexto donde las redes sociales marcan tendencia, la trama sigue a cuatro jóvenes con miles de seguidores que viven expuestos al ojo público. Su popularidad los lleva a recibir una invitación exclusiva a una fiesta en una isla paradisíaca.
Pero lo que arranca como una experiencia única se transforma rápidamente en algo inquietante. Una serie de situaciones extrañas los obliga a enfrentarse a un escenario peligroso, donde deberán ingeniárselas para sobrevivir y escapar de ese lugar lleno de secretos.
De qué trata Bienvenidos a Edén
Bienvenidos a Edén se consolida como una serie thriller que mezcla misterio, drama y tensión psicológica. La historia gira en torno a un grupo de jóvenes influencers que son seleccionados para asistir a una fiesta ultra exclusiva en una isla secreta, organizada por la marca de una bebida que promete una experiencia única e inolvidable.
Entre los invitados se destaca Zoa, muy activa en redes sociales, que acepta la propuesta atraída por la aventura y la exposición. Lo que arranca como un viaje soñado, rodeado de lujo y diversión, empieza a torcerse rápidamente.
La atmósfera cambia, surgen situaciones extrañas y el supuesto paraíso deja ver su lado más oscuro, transformando la experiencia en algo completamente distinto a lo esperado.
Al llegar, Zoa es recibida por Astrid, una figura clave dentro de la isla, pero no todo cierra. Aldo, otro de los invitados que compartió el viaje con ella, empieza a notar inconsistencias y mantiene una actitud de desconfianza constante.
En paralelo, fuera de ese entorno aislado, Gabi —la hermana de Zoa— se alarma por la falta de contacto y comienza a sospechar que algo grave está pasando, sumando una capa más de tensión a la trama.
Reparto de Bienvenidos a Edén
- Amaia Aberastur
- Amaia Salamanca
- Belinda
- Albert Baró
- Ana Mena
- Lola Rodríguez
- Begoña Vargas
- Berta Vázquez
- Albert Baró
- Guillermo Pfening
Tráiler de Bienvenidos a Edén
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