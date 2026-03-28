 Netflix: la serie española que es un éxito en la plataforma por su gran producción

La atmósfera cambia, surgen situaciones extrañas y el supuesto paraíso deja ver su lado más oscuro, transformando la experiencia en algo completamente distinto a lo esperado.

Al llegar, Zoa es recibida por Astrid, una figura clave dentro de la isla, pero no todo cierra. Aldo, otro de los invitados que compartió el viaje con ella, empieza a notar inconsistencias y mantiene una actitud de desconfianza constante.

En paralelo, fuera de ese entorno aislado, Gabi —la hermana de Zoa— se alarma por la falta de contacto y comienza a sospechar que algo grave está pasando, sumando una capa más de tensión a la trama.

Reparto de Bienvenidos a Edén

Amaia Aberastur

Amaia Salamanca

Belinda

Albert Baró

Ana Mena

Lola Rodríguez

Begoña Vargas

Berta Vázquez

Albert Baró

Guillermo Pfening

Tráiler de Bienvenidos a Edén