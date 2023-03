Maxi Trusso lapidó a Lali Espósito: "Tiene una voz..."

En medio de una entrevista radial a Radio One 103.7, el DJ y compositor se despachó contra los cantantes que han emergido recientemente, en especial, en el ámbito del trap, con palabras un poco alejadas de la amabilidad: "Escucho las voces y son horribles, hay muchos que cantan porque son actores. No me gustan los giros melódicos, no hay ninguno que escuche y diga 'qué bueno'".