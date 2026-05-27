¿Lali Espósito merecía el Gardel de Oro? Una carrera exitosa entre el pop, el riesgo y la exposición

¿Reconocimiento artístico o impacto popular?

El álbum mostró una faceta mucho más oscura, conceptual y cinematográfica de la artista. Con una identidad visual muy marcada y una construcción narrativa ambiciosa, el proyecto fue leído por muchos seguidores como una de las apuestas más riesgosas y maduras de su carrera.

Pero el peso de Lali dentro de la escena argentina no se limita solamente a la música.

A lo largo de los años, también construyó un perfil público atravesado por posicionamientos culturales y sociales que muchas veces generaron discusiones, adhesiones y críticas. En una industria donde frecuentemente predomina la neutralidad para evitar conflictos, Lali eligió exponerse y participar de debates vinculados a derechos, igualdad, diversidad y libertad de expresión.

Y esa exposición, para parte de sus seguidores, también modifica la manera en que su figura es observada dentro de determinados espacios de legitimación cultural.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HLlalera/status/2059453039774216676&partner=&hide_thread=false "a veces nos hacen creer que decir lo que pensamos o hacer lo que sentimos puede alejarnos del publico... este album me enseño todo lo contrario, nos vemos en RIVER"

LALI gana el Gardel a 'Mejor álbum artista pop' pic.twitter.com/m9zJvc5iwy — Flor (@HLlalera) May 27, 2026

Por eso, después de los Gardel, muchos volvieron a recordar un episodio que todavía aparece como símbolo entre sus fanáticos: en 2016, SOY, uno de los discos más importantes y personales de su carrera, no obtuvo ninguna estatuilla por cuestiones en la fecha de lanzamiento. Con el tiempo, aquel álbum terminó convertido en una pieza fundamental dentro del pop argentino contemporáneo.

El argumento que volvió a circular es conocido: ciertos proyectos liderados por mujeres parecen recibir reconocimiento pleno recién con el paso de los años, cuando su impacto ya se volvió imposible de ignorar.

A eso se sumó otro dato que rápidamente circuló en redes: de las 53 categorías entregadas durante la ceremonia, apenas ocho quedaron en manos de mujeres. Y ahí reapareció una pregunta recurrente: ¿la industria sigue premiando de forma desigual a las artistas femeninas?

El caso Cazzu

Si hubo otro nombre que apareció repetidamente en el debate post Gardel, ese fue el de Cazzu. Para muchos usuarios, Latinaje era uno de los trabajos más personales y sólidos del año, atravesado por la vulnerabilidad, la identidad latinoamericana y una búsqueda estética mucho más íntima. Por eso, su ausencia entre las principales premiaciones reavivó críticas sobre los criterios de reconocimiento dentro de la industria y volvió a alimentar una discusión que ya parece repetirse edición tras edición: el lugar que ocupan las artistas mujeres en las grandes categorías.

El debate que nunca termina

La discusión sobre machismo dentro de la música no empezó con esta edición ni parece estar cerca de terminar. Durante años, artistas mujeres señalaron desigualdades en festivales, espacios de producción, radios, rankings y premiaciones.

Sin embargo, la ceremonia también dejó un dato imposible de ignorar : Lali se convirtió en la artista femenina con más Premios Gardel de la historia, consolidando un recorrido que ya la ubica entre las figuras más reconocidas de la música argentina.

Y quizás ahí convivan las dos caras del debate: una artista históricamente legitimada por la industria, pero cuyo presente artístico sigue despertando preguntas sobre reconocimiento, criterios de votación y el lugar que ocupan hoy las mujeres en los premios musicales.

Porque si algo dejaron los Gardel 2026 es una discusión abierta que, una vez más, parece haber empezado cuando terminó la ceremonia.