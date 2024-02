Pedro Rosemblat habló por primera vez de Lali Espósito

Si bien el conductor respondió con cierto recelo, aseguró que acompañará a Lali Espósito en el Festival Cosquín Rock en Córdoba, donde ella estará como figura principal. Asimismo, este jueves por la mañana, durante una entrevista con Mati Colombatti y Jesi Call ahondó sobre su vínculo.

pedro rosemblat

“Pepín, ¿estás contento? ¡Felicitaciones!”, le preguntaron a lo que él, con una leve sonrisa, dijo: “Estoy recontento, se cayó la Ley Ómnibus, la verdad es que el Gobierno no logró imponerse... eso es lo que le respondí recién al móvil que me vino a buscar a la puerta”, replicó con ironía. Aunque, con picardía, Jesi volvió al tema de Lali: “¿Eran papas a lo que le ponías sal? No entendí, ¿o era un ananá? ¿Qué era?”, en referencia a la instantánea en que se lo ve de lejos en una mesada cocinando.

Sin embargo, pese a sus intentos, no consiguió respuesta alguna. No obstante, el conductor se mostró muy feliz con la noticia y con haberse dado una oportunidad con la cantante.