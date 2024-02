¿Qué contestó Pedro Rosemblat cuando le preguntaron si quiere casarse y tener hijos con Lali?

Respecto al origen de su relación, Rosemblat desechó cualquier conexión con la política y explicó: “Todo eso, no. Al pedo. Pero no tuvo nada que ver con la política”. Asimismo, al ser consultado sobre si Lali era una de las chicas que le gustaba, respondió: “Siempre. Ella es una capa. La he visto trabajar de toda la vida, compartimos generación”.

Sin embargo, cuando se abordó el tema de la maternidad, Rosemblat fue más reservado y expresó: “¡No! Pero ¿qué es esa pregunta? Todos los tiempos son diferentes. Es un tema para pensar, para charlar”.

Pedro Rosemblat Lali