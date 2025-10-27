El cruce explosivo entre Yanina Latorre y Romina Scalora por política: "Vos votás corrupción"

Lejos de quedarse callada, Scalora optó por una réplica moderada, apelando al respeto por las diferencias: “Yanina, cada uno vota por lo que cree. Mi voto vale igual que el tuyo. No me enojo con vos, sino con los que gobiernan siempre. Cuando dejes de personalizar el debate, quizás podamos tenerlo”. Sin embargo, la respuesta no calmó las aguas. Latorre redobló la apuesta y publicó: “¿Sabés por qué no podemos tener un debate? Porque vos votás corrupción y yo voto en contra de esa m...”.