El cruce explosivo entre Yanina Latorre y Romina Scalora por política: "Vos votás corrupción"
Las panelistas de “LAM” protagonizaron una pelea encendida en redes sociales tras las elecciones legislativas, dejando expuestas sus diferencias ideológicas.
El clima político que dejaron las elecciones legislativas del último domingo no solo generó debates entre dirigentes y votantes, sino también dentro del propio mundo del espectáculo. Yanina Latorre y Romina Scalora, ambas panelistas del programa LAM, que se emite por América TV, se enfrentaron públicamente en la red social X tras expresar sus posturas políticas, en una discusión que rápidamente se volvió viral y desató una ola de comentarios entre seguidores de ambas.
Todo comenzó cuando Romina Scalora publicó un mensaje alusivo a su voto, haciendo referencia a un fotógrafo herido durante una protesta contra el Gobierno: “Ya voté. Porque yo puedo. Pablo Grillo no. Fue por él y su familia”, escribió la periodista. El comentario fue interpretado por Yanina Latorre como una manifestación de apoyo al kirchnerismo, y su respuesta no se hizo esperar.
“También votaste por Nisman, por las víctimas de abuso de Alperovich y Espinoza, por los que no pudieron despedir a sus familiares en pandemia. ¿Votaste, Rominita, por las fiestitas de Albertico? ¿Por Cristina presa?”, lanzó la conductora con ironía.
Lejos de quedarse callada, Scalora optó por una réplica moderada, apelando al respeto por las diferencias: “Yanina, cada uno vota por lo que cree. Mi voto vale igual que el tuyo. No me enojo con vos, sino con los que gobiernan siempre. Cuando dejes de personalizar el debate, quizás podamos tenerlo”. Sin embargo, la respuesta no calmó las aguas. Latorre redobló la apuesta y publicó: “¿Sabés por qué no podemos tener un debate? Porque vos votás corrupción y yo voto en contra de esa m...”.
El intercambio encendió a los usuarios, que tomaron partido por una u otra panelista, con fuertes comentarios cruzados. Horas después, la exBendita intentó cerrar la polémica con un mensaje más reflexivo: “Yo no cuestiono las razones por las que vota el resto. Creo en la democracia y entendí que no hay gente que vote mal. El voto hay que entenderlo y analizarlo”.
Aun así, el episodio expuso las profundas divisiones que atraviesan incluso a figuras del espectáculo, donde la política se ha convertido en un terreno cada vez más conflictivo. El cruce dejó claro que, en tiempos de polarización, las redes se transforman en el escenario donde los debates más acalorados también ganan protagonismo.
