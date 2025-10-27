Nancy Pazos destrozó a Yanina Latorre y Robertito Funes Ugarte: "Ni profesional ni agradable"

Con tono filoso, Pazos aclaró: “Yo sería desclasada si habiendo nacido pobre, como nací, hubiera adoptado costumbres y votara como rica, y no, yo voto como pobre”, dijo, en referencia a su postura política.

Acto seguido, explicó por qué ella fue la asignada a conducir el ciclo y no su colega. “Hoy fue una decisión del canal que a mí me parecía que tenía lógica, porque era el día posterior al electoral y era importante que yo estuviera”, comentó.

Por otro lado, también aclaró por qué evitará compartir el piso con su compañero y colega los días que él esté al frente: “Es un trato que tengo con el canal”.

Por último, al hablar del posteo que hizo Robertito en el que elogió a la actual mujer de Santilli, Analía Maiorana, Pazos lanzó con ironía: “Creo que sangraba por la herida porque le hubiera gustado conducir a él”.