Picante cruce entre Yanina Latorre y Laura Ubfal: "Todo lo lindo y joven lo detestás"
Las panelistas de LAM volvieron a enfrentarse al aire en medio de un debate sobre el casamiento de Diego Schwartzman y Euge De Martino. La tensión escaló y se volvió uno de los momentos más comentados del día.
Una vez más, el clima en el estudio de LAM se encendió. En medio de la cobertura sobre la boda de Eugenia De Martino y el extenista Diego Schwartzman, Yanina Latorre y Laura Ubfal protagonizaron un tenso intercambio que rápidamente se viralizó en redes sociales. Todo comenzó cuando Matilda Blanco analizaba los looks de los novios y destacó la elegancia de la pareja.
Ubfal, sin embargo, interrumpió con una frase que encendió la chispa: “Un poco desparejos el novio y la novia, separados me encantan”. Molesta por el comentario, Latorre reaccionó con furia: “No te viene bien nada, Laura. Odiás a la gente joven”, lanzó, visiblemente irritada.
Ángel de Brito intentó moderar el cruce, pero lejos de calmarse, Yanina redobló la apuesta: “Es una contrera, todo lo que es lindo y joven lo detesta”. La tensión creció cuando Ubfal se defendió diciendo que solo estaba dando su opinión: “Ellos son divinos, pero parece que fueron a dos casamientos distintos”.
Mientras tanto, Blanco intentó recuperar el eje de la conversación: “Me siento muy interrumpida. Disfrutemos del momento, para estar fabulosa hay que saber elegir”. Sin embargo, el foco ya estaba puesto en la disputa entre las dos panelistas, un clásico del programa que suele dividir a la audiencia entre los que apoyan a una y los que bancan a la otra.
La discusión se sumó a una semana movida para Yanina, que también reaccionó con ironía al enterarse de que será reemplazada temporalmente por Estefi Berardi. “No me molesta”, dijo, aunque su gesto la delató. Luego, entre risas tensas, lanzó un comentario que volvió a generar incomodidad en el panel: “Por lo menos es limpia, porque a veces te sientan gente sucia y yo pongo el c… acá”.
El episodio entre Latorre y Ubfal reaviva una rivalidad que parece no tener fin. Ambas son figuras fuertes dentro del panel y sus cruces, lejos de apagarse, se han convertido en una marca registrada del ciclo de América TV. Con un programa que vive del debate y la fricción, las diferencias entre las panelistas garantizan que cada emisión tenga su dosis de polémica, y este lunes no fue la excepción.
