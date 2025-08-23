Lara Campos agregó una nueva fecha en Buenos Aires: los detalles
La joven estrella mexicana suma una presentación en el Teatro Gran Rex tras anunciar su primer sold out en Argentina.
Después de conquistar el Auditorio Nacional de México con dos funciones completamente agotadas junto a Los Meñiques De La Casa y Saritah Bebé, la talentosa cantante mexicana Lara Campos continúa rompiendo récords. Su debut en Argentina, previsto para el 28 de septiembre en el Teatro Gran Rex, agotó localidades en tiempo récord, lo que motivó el anuncio de una nueva función el mismo día a las 14 hs.
La cita forma parte de su primera gira internacional El Show de Lara Campos, un espectáculo que ya enamoró a miles de fans en México y que ahora cruza fronteras para llegar a Argentina, Perú y Chile. Con una estética mágica, una producción de alto nivel y un mensaje de ternura, alegría y conexión con el público infantil y sus familias, Lara Campos se posiciona como una de las nuevas voces más importantes de la música para niños y niñas en Latinoamérica.
Con tan solo unos años de trayectoria, la artista acumula más de 300 millones de reproducciones con su hit Rhenné y supera los 10 millones de suscriptores en YouTube, cifras que respaldan su impacto y popularidad. El Show de Lara Campos ha recorrido exitosamente ciudades como Cancún, Mérida, Guadalajara y Monterrey, consolidando su presencia en la región y abriendo una nueva etapa internacional en su carrera.
La nueva función del 28 de septiembre a las 15 hs en el Teatro Gran Rex promete ser una experiencia inolvidable para toda la familia: canciones que ya son parte del universo emocional de miles de chicos, una puesta en escena lúdica y colorida, y una artista que brilla por su carisma, sensibilidad y talento.
