Lara Campos agregó una nueva fecha en Buenos Aires: los detalles

Embed - Lara Campos on Instagram: " Amiguitos! Al fin puedo confirmarles esta gran noticia! Que emoción me da verlos a todos en cada ciudad y país! ESTAS son las fechas OFICIALES para el “Show de Lara” (estén pendientes a próximas fechas) . ¿Están listos? Será un concierto lleno de sorpresas, magia y mucha música. POR PRIMERA VEZ estaré cantando las canciones de mi álbum “A cantar con Lara Campos” estoy muy feliz de poder compartir este momento con ustedes. NOS VEMOS PRONTO . El link para que adquieran sus boletos esta en la descripción de mi BIO ." View this post on Instagram A post shared by Lara Campos (@soylaracampos)

Con tan solo unos años de trayectoria, la artista acumula más de 300 millones de reproducciones con su hit Rhenné y supera los 10 millones de suscriptores en YouTube, cifras que respaldan su impacto y popularidad. El Show de Lara Campos ha recorrido exitosamente ciudades como Cancún, Mérida, Guadalajara y Monterrey, consolidando su presencia en la región y abriendo una nueva etapa internacional en su carrera.