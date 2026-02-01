Prime Video estrenó "The Wrecking Crew" con Jason Momoa y Dave Batista: detalles exclusivos

A pesar de que ambos construyeron sus carreras en los universos de DC y Marvel, el director Ángel Manuel Soto destacó que en esta película no son figuras con poderes, sino personajes de carne y hueso, subrayando su compromiso actoral. El propio Bautista fue enfático al respecto: “Los dos somos artistas y la gente no muchas veces se da cuenta de esto“.

La dinámica entre ambos fluyó gracias a que sus personalidades son polos opuestos que se atraen. Mientras Momoa desborda energía, Batista aporta una serenidad que equilibra la pantalla. “Nuestras energías son tan distintas: él es súper activo y yo soy súper tranquilo, y eso simplemente funciona tanto en la vida real como en el cine”, explicó el ex campeón mundial, quien además agregó: “Somos tan diferentes que ni siquiera chocamos“.

A pesar de las escenas intensas, el barro y la exigencia física que hizo temer al director por la integridad del elenco, los actores aseguraron que el clima de trabajo fue inmejorable. Dave Batista fue contundente sobre su experiencia: “Esto es lo más divertido que he hecho en mi carrera, esto es lo más divertido. Y en momentos como ese, aunque suenan horribles, nos lo estábamos pasando genial. A veces me daba una paliza, pero luego nos dábamos un baño en un jacuzzi entre tomas”.

La satisfacción es tal que Jason Momoa confesó haber visto el film cinco veces durante la gira de promoción y planea repetirlo con su familia: “Sigo riéndome cada vez que la veo“. Equipo Demolición ya está disponible para demostrar que, cuando dos gigantes se divierten, el público también lo hace.