Prime Video estrenó "The Wrecking Crew" con Jason Momoa y Dave Batista: detalles exclusivos
Los actores brindaron una conferencia de prensa antes del estreno de su nueva película en Prime Video y desde minutouno.com estuvimos presentes.
La espera terminó para los amantes de la acción con el estreno de "Equipo Demolición" (The Wrecking Crew) en Prime Video. Bajo la dirección del puertorriqueño Ángel Manuel Soto, esta comedia de acción nos presenta a dos de los hombres más imponentes de la industria, Jonny (Jason Momoa) y James (Dave Bautista), como dos medio hermanos que se mantuvieron distanciados por años. Sin embargo, la misteriosa muerte de su padre los obliga a una reunión forzosa donde la búsqueda de la verdad desatará una conspiración familiar de dimensiones épicas.
En minutouno.com tuvimos el privilegio de participar en la conferencia de prensa global donde los protagonistas compartieron el entusiasmo detrás de este proyecto que nació, curiosamente, de un deseo expresado en redes sociales.
El camino hacia esta colaboración comenzó con un simple pensamiento digital. El ex luchador de la WWE recordó el origen de todo: “Tuiteé una noche que quería hacer una ‘buddy cop movie’ con Jason… y explotó más que cualquier otra cosa que haya publicado”, confesó Batista. Esa publicación encendió la mecha de una producción que se apoya completamente en la química de sus estrellas.
Por su parte, el actor de Aquaman no ocultó su admiración por su compañero de reparto, destacando la rareza de encontrar colegas con sus capacidades físicas y actitud en el set. “Siempre quise luchar con Batista”, reveló Momoa. “No hay muchas personas grandes en la industria que sepan pelear, que se comporten bien y se diviertan. Son muy pocos. Siempre quise pelear con Batista”.
A pesar de que ambos construyeron sus carreras en los universos de DC y Marvel, el director Ángel Manuel Soto destacó que en esta película no son figuras con poderes, sino personajes de carne y hueso, subrayando su compromiso actoral. El propio Bautista fue enfático al respecto: “Los dos somos artistas y la gente no muchas veces se da cuenta de esto“.
La dinámica entre ambos fluyó gracias a que sus personalidades son polos opuestos que se atraen. Mientras Momoa desborda energía, Batista aporta una serenidad que equilibra la pantalla. “Nuestras energías son tan distintas: él es súper activo y yo soy súper tranquilo, y eso simplemente funciona tanto en la vida real como en el cine”, explicó el ex campeón mundial, quien además agregó: “Somos tan diferentes que ni siquiera chocamos“.
A pesar de las escenas intensas, el barro y la exigencia física que hizo temer al director por la integridad del elenco, los actores aseguraron que el clima de trabajo fue inmejorable. Dave Batista fue contundente sobre su experiencia: “Esto es lo más divertido que he hecho en mi carrera, esto es lo más divertido. Y en momentos como ese, aunque suenan horribles, nos lo estábamos pasando genial. A veces me daba una paliza, pero luego nos dábamos un baño en un jacuzzi entre tomas”.
La satisfacción es tal que Jason Momoa confesó haber visto el film cinco veces durante la gira de promoción y planea repetirlo con su familia: “Sigo riéndome cada vez que la veo“. Equipo Demolición ya está disponible para demostrar que, cuando dos gigantes se divierten, el público también lo hace.
