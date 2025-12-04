Las ausencias en el documental de Lali Espósito que sembraron dudas: ¿por qué no aparece Pedro Rosemblat?

lali

A este planteo se sumó otro punto que despertó especulaciones. Matías Vázquez reparó en que el documental, realizado por un primo de la propia cantante, tampoco incluye a su pareja actual. “Este documental lo hizo el primo de Lali y también me llama la atención que Pedro no aparece. La actual pareja no está en el documental tampoco”, observó.

Pochi, por su parte, mencionó un detalle que advirtió en redes sociales respecto a Pedro Rosemblat: “Me parece que Pedro no estuvo en el estreno por lo que estuve viendo en las fotos de quienes habían ido. Hay que ver ahí qué onda”.

De esta forma, en el programa dejaron flotando una serie de interrogantes acerca de por qué el padre de Lali y su novio no forman parte del documental, aun tratándose de uno de los momentos más exitosos e intensos en la carrera de la artista.