Las ausencias en el documental de Lali Espósito que sembraron dudas: ¿por qué no aparece Pedro Rosemblat?
En Puro Show (El Trece) analizaron el estreno del documental "Lali, la que le gana al tiempo" y resaltaron la ausencia del padre de la artista y de su pareja.
La llegada del documental de Lali Espósito a Netflix no solo despertó entusiasmo entre sus seguidores, sino que también abrió un foco de análisis en televisión. Aunque la producción promete mostrar una versión íntima y honesta de la cantante, en el ciclo Puro Show (El Trece) destacaron algunas ausencias que llamaron la atención.
"Lali, la que le gana al tiempo", disponible desde este jueves 4 de diciembre, reúne material personal y profesional que hasta ahora no había visto la luz. Sin embargo, ciertos detalles generaron comentarios en el panel.
Pampito fue quien primero señaló una cuestión llamativa sobre la presencia familiar en la historia: “Me llamó mucho la atención que estaba leyendo algunos comentarios que no aparece en todo el documental el papá de Lali”, expresó en referencia a Carlos Espósito.
Más adelante agregó: “Porque está la mamá (María José Riera), aparece la hermana, el hermano que no le gusta figurar y está un poquito. Pero el papá no aparece y tampoco se lo ha visto cerca de Lali. Quizás es una decisión del señor de correrse”.
Nancy Duré también compartió su mirada sobre el rol de los padres en los comienzos de la carrera de la artista: “La madre la acompañaba del primer momento, ha sido su representante. Siempre la estuvo acompañando en todo momento, pero al padre nunca lo vi”.
A este planteo se sumó otro punto que despertó especulaciones. Matías Vázquez reparó en que el documental, realizado por un primo de la propia cantante, tampoco incluye a su pareja actual. “Este documental lo hizo el primo de Lali y también me llama la atención que Pedro no aparece. La actual pareja no está en el documental tampoco”, observó.
Pochi, por su parte, mencionó un detalle que advirtió en redes sociales respecto a Pedro Rosemblat: “Me parece que Pedro no estuvo en el estreno por lo que estuve viendo en las fotos de quienes habían ido. Hay que ver ahí qué onda”.
De esta forma, en el programa dejaron flotando una serie de interrogantes acerca de por qué el padre de Lali y su novio no forman parte del documental, aun tratándose de uno de los momentos más exitosos e intensos en la carrera de la artista.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario