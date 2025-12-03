Lali estrenó su película en Netflix en un evento exclusivo: la fecha de lanzamiento
La artista compartió la celebración con su equipo creativo y un numeroso grupo de figuras del espectáculo.
En una noche cargada de brillo pop y clima festivo, Netflix llevó adelante una función privada para mostrar por primera vez LALI: La que le gana al tiempo, la producción “hecha en Argentina” que sigue de cerca a la cantante en “su regreso a la música”. El largometraje combina “material inédito, archivo personal y testimonios de quienes la acompañaron en sus años más desafiantes y transformadores”, construyendo un retrato detallado de la etapa más intensa y reveladora de su trayectoria.
La plataforma confirmó que “la película documental hecha en Argentina estará disponible a partir de este jueves 4 de diciembre en el servicio, en todo el mundo”, un estreno que ya genera gran expectativa entre fanáticos y referentes de la industria. Durante la presentación, Lali profundizó sobre el espíritu del proyecto y su impronta emocional.
Y destacó: “Siempre consideré que hacer cosas con amigos y con familia es lo mejor, siempre lo hice de esa manera, y esta película es exactamente eso: una película sobre los amigos, del apoyo de la familia, del amor por un oficio, de la frustración de una industria que a veces impone cosas, pero sobre todo habla del espíritu y de la intuición, y cómo eso siempre hace que las cosas salgan bien”.
La avant-première se desarrolló en un entorno reducido, pensado para ser compartido entre afectos y compañeros de ruta. Allí estuvieron Lali, Lautaro Espósito, director del documental, y Juana Blaya, productora, además de una larga lista de invitados que incluyó a Juliana Gattas, Nicki Nicole, Luck Ra, La Joaqui, Mateo Sujatovich, Taichu, Mercedes Morán, Peter Lanzani, Mery Del Cerro, Cande Vetrano, Victorio D’Alessandro y Justina Bustos, entre otros nombres destacados que aportaron su apoyo y celebraron el lanzamiento.
El film sigue a la cantante “en su regreso después de varios años alejada de los escenarios”, reconstruyendo desde adentro “el viaje personal que la llevó a convertirse en la artista que conocemos hoy”. La propuesta se enfoca en su transformación artística y emocional, mostrando tanto los quiebres como las decisiones que marcaron su presente profesional. Si querés una versión aún más extensa, con anclaje en su discografía o en la producción local de Netflix, decímelo y la preparo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario