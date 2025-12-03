Lali estrenó su película en Netflix en un evento exclusivo: la fecha de lanzamiento

Y destacó: “Siempre consideré que hacer cosas con amigos y con familia es lo mejor, siempre lo hice de esa manera, y esta película es exactamente eso: una película sobre los amigos, del apoyo de la familia, del amor por un oficio, de la frustración de una industria que a veces impone cosas, pero sobre todo habla del espíritu y de la intuición, y cómo eso siempre hace que las cosas salgan bien”.