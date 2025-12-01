Lali Espósito encendió las redes con una cena junto a Rosalía, Emilia Mernes y Úrsula Corberó

rosalia lali

La presencia conjunta de algunas de las artistas más influyentes del panorama actual motivó miles de comentarios que celebraron la amistad, la espontaneidad y la diversidad de talentos reunidos en una misma mesa. En pocas horas, las imágenes se replicaron por todas las redes sociales, donde los fanáticos valoraron la naturalidad del encuentro y destacaron que este tipo de reuniones no suelen hacerse públicas con tanta frecuencia.

La presencia simultánea de figuras de renombre internacional alimentó especulaciones sobre posibles colaboraciones futuras, especialmente por la relación cercana que Lali mantiene con colegas de la industria musical global. Mientras tanto, la cena quedó registrada como uno de los momentos más comentados de la semana, confirmando una vez más el magnetismo que despierta la artista argentina cada vez que decide compartir un instante de su vida privada.