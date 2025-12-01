Lali Espósito encendió las redes con una cena junto a Rosalía, Emilia Mernes y Úrsula Corberó
La cantante compartió imágenes íntimas de un encuentro que reunió a figuras internacionales y desató una ola de reacciones en Instagram.
La escena musical y del espectáculo argentino vivió un verdadero revuelo en las últimas horas luego de que Lali Espósito publicara una serie de fotos que documentan un encuentro inesperado y explosivo: una cena íntima junto a Rosalía, Emilia Mernes y Úrsula Corberó.
Las imágenes, que la artista compartió en su cuenta de Instagram, desataron una ola de entusiasmo entre sus más de 12 millones de seguidores, sorprendidos por la reunión de cuatro figuras con fuerte peso en la música, la actuación y la cultura pop internacional. El posteo, acompañado por la frase “Cuantas cosas sucediendo”, mostraba distintos momentos de la noche: desde charlas relajadas en una cava hasta una cena que reunió a las artistas en un ambiente distendido.
Úrsula Corberó, instalada en Buenos Aires y transitando su embarazo, posó abrazada con el grupo y se mostró sonriente durante toda la velada. La presencia de Rosalía, quien volvió al país en el marco de la promoción de su álbum Lux, fue la gran sorpresa del encuentro, ya que su estadía había sido breve pero intensa y no se esperaba que compartiera un espacio tan privado con colegas locales.
La visita exprés de la cantante catalana incluyó una recorrida por distintos puntos icónicos de la Ciudad de Buenos Aires. En menos de un día, asistió al show de Cindy Cats en el estadio de Ferro, caminó por el Obelisco, recibió una camiseta de Boca enviada por Juan Román Riquelme, pisó el césped de la Bombonera, cenó en una parrilla porteña y participó en entrevistas para radio y streaming, donde mencionó a Gardel entre sus grandes inspiraciones.
Su paso por la capital dejó una fuerte huella y sumó aún más interés al encuentro que compartió con Lali, Emilia y Úrsula. La publicación de Espósito también incluyó postales de su propia agenda artística: adelantos de proyectos vinculados a Netflix, sesiones de estudio y momentos de grabación. Sin embargo, las fotos del encuentro femenino fueron, sin dudas, las que más impacto generaron entre los usuarios.
La presencia conjunta de algunas de las artistas más influyentes del panorama actual motivó miles de comentarios que celebraron la amistad, la espontaneidad y la diversidad de talentos reunidos en una misma mesa. En pocas horas, las imágenes se replicaron por todas las redes sociales, donde los fanáticos valoraron la naturalidad del encuentro y destacaron que este tipo de reuniones no suelen hacerse públicas con tanta frecuencia.
La presencia simultánea de figuras de renombre internacional alimentó especulaciones sobre posibles colaboraciones futuras, especialmente por la relación cercana que Lali mantiene con colegas de la industria musical global. Mientras tanto, la cena quedó registrada como uno de los momentos más comentados de la semana, confirmando una vez más el magnetismo que despierta la artista argentina cada vez que decide compartir un instante de su vida privada.
