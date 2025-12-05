Netflix: la serie de humor negro con apenas siete capítulos que es un éxito
Estrenada en el 2023, esta producción estadounidense se metió en el Top 3 de la plataforma de streaming. Los detalles en la nota.
Diciembre es el mes ideal para sumergirse por completo en el mundo de las plataformas de streaming, valoradas por contar con un amplio abanico de películas y series que atrapan la atención de los espectadores. Netflix, por ejemplo, es uno de los sitios más elegidos por los usuarios debido las producciones de gran calidad y éxito en el mundo cinematográfico.
Dentro del amplio abanico de producciones que integran el catálogo de Netflix, "Un hombre en Florida" es una de las series más vistas del 2025. Estrenada en abril del 2023, esta producción estadounidense, dirigida por Donald Todd, narra una historia de drama y suspenso.
Una de las ventajas que catapultó a "Un hombre en Florida" al éxito es su corta duración, ya que presenta una extensión de siete episodios. Además de estar protagonizada por Edgar Ramírez y Abbey Lee, se metió en el Top 3 de la plataforma de streaming.
De qué trata "Un hombre en Florida"
La serie “Un hombre en Florida” sigue la historia de un policía que atraviesa un momento complicado: lleno de deudas y con su carrera en caída, se ve obligado a regresar a su ciudad natal en Florida.
Lo que parecía una misión más termina convirtiéndose en una situación peligrosa, donde se ve envuelto en un juego mortal de persecuciones y conflictos.
A pesar de contar con solo siete episodios, la historia de suspenso y drama hicieron que la serie sea una de las más populares de Netflix en este 2025.
Reparto de "Un hombre en Florida"
- Edgar Ramírez como Mike Valentine
- Abbey Lee como Delly West
- Anthony LaPaglia como Sonny Valentine
- Otmara Marrero como Patsy
- Lex Scott Davis como Iris
- Emory Cohen como Moss Yankov
Tráiler de "Un hombre en Florida"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario