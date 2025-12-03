La picante indirecta de Lali Espósito a Olga en su visita a Luzu TV: "Mi canal"

lali luzu

Qué había dicho Eial Moldavsky sobre Lali Espósito

En uno de los programas, el influencer dijo: “A mí una vez me dijeron ‘me tengo que ir a laburar a España ocho meses, ¿venís?’. Una actriz verificada. Veníamos hablando por TikTok. Coincidimos en un evento, nos vemos en 2021, metemos una cita después en un bar del centro, la cita va muy bien. Le hice una mini penetración... Clase A, era todo novedad para mí".

Y, agregó: "Vamos a mi casa, duerme desnuda en mi casa, me practicó sexo oral. Yo ya pensando ‘se la voy a presentar a mis amigos’. Al otro día me escribe ella, me dice ‘qué bueno que estuvo, repitamos’. Metemos una segunda salida, funciona muy bien y ahí me dice que se iba en septiembre a España y me dice ‘vení conmigo’. No fui porque no me pareció real“.