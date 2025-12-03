La picante indirecta de Lali Espósito a Olga en su visita a Luzu TV: "Mi canal"
La artista estuvo de invitada al programa que conduce Nico Occhiato y lanzó una filosa declaración que no pasó desapercibida.
En el marco del lanzamiento del documental LALI: la que le gana el tiempo, que estará disponible a partir de este 4 de diciembre en Netflix, Lali Espósito aceptó ir a Nadie Dice Nada, programa de Luzu TV a charlar y a promocionar su nuevo proyecto.
En su participación la cantante contó diferentes anécdotas y en un momento no dudó en disparar una picante frase que se interpretó como una indirecta para el canal de streaming de Migue Granados, Olga.
“Yo amo Luzu, solo voy a Luzu, no sé si se dan cuenta... ¡Este es mi canal! Tengo acciones, por eso vengo solo acá“, expresó la actriz provocando la risa de todos.
Como era de esperarse, el clip se volvió viral en cuestión de minutos. A raíz de esto, se desataron diferentes teorías sobre el comentario que hizo Lali.
El más fuerte es porque Eial Moldavsky, integrante de Olga, había contado hace un tiempo atrás, un supuesto encuentro sexual con la artista, lo desató la indignación de la gente.
Qué había dicho Eial Moldavsky sobre Lali Espósito
En uno de los programas, el influencer dijo: “A mí una vez me dijeron ‘me tengo que ir a laburar a España ocho meses, ¿venís?’. Una actriz verificada. Veníamos hablando por TikTok. Coincidimos en un evento, nos vemos en 2021, metemos una cita después en un bar del centro, la cita va muy bien. Le hice una mini penetración... Clase A, era todo novedad para mí".
Y, agregó: "Vamos a mi casa, duerme desnuda en mi casa, me practicó sexo oral. Yo ya pensando ‘se la voy a presentar a mis amigos’. Al otro día me escribe ella, me dice ‘qué bueno que estuvo, repitamos’. Metemos una segunda salida, funciona muy bien y ahí me dice que se iba en septiembre a España y me dice ‘vení conmigo’. No fui porque no me pareció real“.
