El drástico cambio de vida del Retutu por el que deja la música: "No me volví loco"

“Sé que es difícil dejar algo que me dediqué prácticamente toda mi vida. Es difícil soltar esto, pero siento que es el momento, siento que ya es otra etapa de mi vida que yo tengo que caminar. Pero yo sé que el Padre tiene algo proyectado para mi vida. Sé que grandes cosas van a suceder y que Él va a bendecir”, argumentó el referente tropical, quien ya venía realizando tareas de asistencia social con personas en situación de calle.

Cabe recordar que Gastón ya había conmovido al país años atrás al pasar por el famoso reality "Cuestión de Peso", donde protagonizó una impactante superación personal al bajar más de 140 kilos. Con esa misma honestidad con la que expuso sus problemas de salud en la pantalla chica, el músico habló sin rodeos sobre los peligros y los excesos que rodean al mundo del espectáculo nocturno.

“La noche te presenta muchas cosas. El diablo te presenta muchas cosas en la noche, pero hoy decido soltar todo eso y seguirlo a Él. Decido seguir a Cristo, que me cambió la vida, que me salvó de la muerte”, disparó de forma contundente.

Para evitar cualquier tipo de especulación malintencionada, el cantante utilizó la descripción de su posteo para dejar en claro que este vuelco responde a una transformación genuina y no a un desequilibrio emocional o una crisis de salud.

“No me volví loco, ni tampoco un enfermo, no me lavaron la cabeza, simplemente que mi vida cambió. Es un proceso muy difícil el que estoy viviendo porque tengo 44 años y a mi edad es difícil conseguir trabajo”, reflexionó con total madurez sobre la incertidumbre laboral que le toca afrontar.

A pesar de los miedos lógicos que trae aparejado un cambio de semejante magnitud, se mostró sumamente agradecido por todo lo vivido en el pasado y entusiasmado por el futuro que le espera, citando una conocida frase religiosa: “No estoy triste, simplemente es que es algo, una etapa hermosa que viví en mi vida que tengo que soltar, y es una etapa que se viene. La gloria postrera será mejor que la primera”.

retutu

Hacia el final de su comunicado, "El Retutu" no quiso olvidarse de las personas que le hicieron el aguante durante sus 17 años de trayectoria, dedicándoles unas afectuosas palabras de despedida de los shows tradicionales de cumbia.

“Decirles que los amo y gracias por el aguante de tanto tiempo. Gracias, de corazón. Los amo”, expresó emocionado, abriendo además la puerta a la posibilidad de reencontrarse con el canto desde un enfoque muy distinto: “Ojalá pueda hacer música cristiana en algún momento, música infantil, como siempre quise cuando empecé”.

El artista confirmó que cumplirá con la totalidad de los compromisos comerciales y shows que ya tenía agendados para lo que resta del mes de mayo, marcando ese límite como el final definitivo de su carrera en la música tropical. “Hoy decido caminar en fe y sé que mi Padre tomará el control de todo. Quiero agradecer a mis amigos que pasaron por la banda y a los que estuvieron hasta ahora, decirles que los amo, pero nuestro Padre me eligió para servirle. Una nueva etapa comienza”, concluyó, cerrando así uno de los capítulos más importantes de la movida tropical.