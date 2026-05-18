El drástico cambio de vida del Retutu por el que deja la música: "No me volví loco"
Gastón Hernán Villagra anunció en redes sociales que, tras 17 años dedicándose a la música, decide dejar todo para dedicarse a la fe y la ayuda social.
La movida tropical argentina sufrió una fuerte sacudida tras un anuncio que nadie vio venir. Gastón Hernán Villagra, popularmente conocido por todos como "El Retutu", revolucionó a sus seguidores con una determinación profundamente movilizadora: tras casi dos décadas arriba de los escenarios, eligió bajarse de la música para iniciar un rumbo completamente nuevo en su vida, guiado por su fe y por la necesidad de difundir la palabra de Dios.
La primicia corrió a través de un emotivo video que subió a su cuenta de Instagram, el cual no tardó en volverse viral y cosechar cientos de comentarios de apoyo por parte de sus fanáticos y colegas del ambiente.
Este volantazo radical no fue una elección que se tomó de la noche a la mañana. Desde aquel lejano diciembre de 2009, momento en que dio sus primeros pasos en la escena tropical, el cantante logró posicionarse gracias a su carisma y sus letras populares.
Sin embargo, en el último tiempo sus prioridades cambiaron drásticamente, encontrando en el cristianismo un sostén indispensable. “Llegó una etapa final en mi vida. Una decisión que me cuesta tomar mucho, por eso es mi cara. Casi 17 años en la movida y hoy decido dejar todo: la música”, arrancó confesando el artista ante la cámara.
En su descargo en primera persona, Villagra se sinceró sobre lo complejo que resulta desprenderse de la profesión que lo acompañó durante la mayor parte de sus días, aunque se mostró sumamente confiado en el destino que le depara esta nueva faceta espiritual.
“Sé que es difícil dejar algo que me dediqué prácticamente toda mi vida. Es difícil soltar esto, pero siento que es el momento, siento que ya es otra etapa de mi vida que yo tengo que caminar. Pero yo sé que el Padre tiene algo proyectado para mi vida. Sé que grandes cosas van a suceder y que Él va a bendecir”, argumentó el referente tropical, quien ya venía realizando tareas de asistencia social con personas en situación de calle.
Cabe recordar que Gastón ya había conmovido al país años atrás al pasar por el famoso reality "Cuestión de Peso", donde protagonizó una impactante superación personal al bajar más de 140 kilos. Con esa misma honestidad con la que expuso sus problemas de salud en la pantalla chica, el músico habló sin rodeos sobre los peligros y los excesos que rodean al mundo del espectáculo nocturno.
“La noche te presenta muchas cosas. El diablo te presenta muchas cosas en la noche, pero hoy decido soltar todo eso y seguirlo a Él. Decido seguir a Cristo, que me cambió la vida, que me salvó de la muerte”, disparó de forma contundente.
Para evitar cualquier tipo de especulación malintencionada, el cantante utilizó la descripción de su posteo para dejar en claro que este vuelco responde a una transformación genuina y no a un desequilibrio emocional o una crisis de salud.
“No me volví loco, ni tampoco un enfermo, no me lavaron la cabeza, simplemente que mi vida cambió. Es un proceso muy difícil el que estoy viviendo porque tengo 44 años y a mi edad es difícil conseguir trabajo”, reflexionó con total madurez sobre la incertidumbre laboral que le toca afrontar.
A pesar de los miedos lógicos que trae aparejado un cambio de semejante magnitud, se mostró sumamente agradecido por todo lo vivido en el pasado y entusiasmado por el futuro que le espera, citando una conocida frase religiosa: “No estoy triste, simplemente es que es algo, una etapa hermosa que viví en mi vida que tengo que soltar, y es una etapa que se viene. La gloria postrera será mejor que la primera”.
Hacia el final de su comunicado, "El Retutu" no quiso olvidarse de las personas que le hicieron el aguante durante sus 17 años de trayectoria, dedicándoles unas afectuosas palabras de despedida de los shows tradicionales de cumbia.
“Decirles que los amo y gracias por el aguante de tanto tiempo. Gracias, de corazón. Los amo”, expresó emocionado, abriendo además la puerta a la posibilidad de reencontrarse con el canto desde un enfoque muy distinto: “Ojalá pueda hacer música cristiana en algún momento, música infantil, como siempre quise cuando empecé”.
El artista confirmó que cumplirá con la totalidad de los compromisos comerciales y shows que ya tenía agendados para lo que resta del mes de mayo, marcando ese límite como el final definitivo de su carrera en la música tropical. “Hoy decido caminar en fe y sé que mi Padre tomará el control de todo. Quiero agradecer a mis amigos que pasaron por la banda y a los que estuvieron hasta ahora, decirles que los amo, pero nuestro Padre me eligió para servirle. Una nueva etapa comienza”, concluyó, cerrando así uno de los capítulos más importantes de la movida tropical.
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