Las famosas gemelas Kessler fallecieron juntas por muerte asistida
Las artistas alemanas murieron a los 89 años en su casa de Baviera dejando en claro que su decisión era de "nacer y morir juntas".
Europa se ha visto conmovida por la noticia del fallecimiento de las hermanas gemelas Kessler, Alice y Ellen, dos icónicas artistas alemanas que decidieron poner fin a su vida de forma asistida y conjunta. A pesar de su avanzada edad, 89 años, su despedida ha ocupado numerosos titulares a nivel mundial, dada la naturaleza meditada y coordinada de su decisión.
La voluntad de las artistas quedó explícita en una carta que remitieron a un periódico de Baviera, lugar donde residían y murieron. En el escrito, las hermanas revelaban que llevaban tiempo reflexionando sobre el tema, y que su deseo era morir de la misma forma en que llegaron al mundo: juntas. Las gemelas insistían en la idea de que "nacieron juntas y querían morir juntas", puesto que no concebían su vida la una sin la otra. Rechazaban la idea de perder autonomía o de apagarse lentamente, y dejaron clara su determinación de asumir en solitario la responsabilidad de este último paso.
En el mismo escrito, las gemelas Kessler detallaron su legado y sus disposiciones póstumas. Expresaron su deseo de que sus cenizas se guardasen en una sola urna, la cual debería compartir espacio con las de su madre Elsa y su perro Yello. Además, estipularon que toda su herencia se donase a Médicos Sin Fronteras.
Nacidas en 1936 en Nerchau, Sajonia, Alice y Ellen Kessler recibieron formación de ballet desde muy pequeñas. A los once años, ingresaron al programa infantil de la Ópera de Leipzig. Su infancia fue marcada por las dificultades, incluyendo una relación compleja con su padre, quien padecía alcoholismo. En 1952, con solo 16 años, la familia tomó la decisión de huir de la Alemania del Este, cruzando al oeste aprovechando una visa de visitante para establecerse en Düsseldorf.
La huida de la Alemania del Este marcó el inicio de su fulgurante ascenso artístico. Apenas unos años después, ya actuaban en escenarios europeos de prestigio, como el Lido de París, donde trabajaron entre 1955 y 1960.
Un punto de inflexión en su carrera ocurrió en 1959, cuando representaron a Alemania Occidental en el Festival de Eurovisión, impulsando su fama internacional. Eran conocidas por su versatilidad, su carisma natural y una innegable presencia escénica. Su gran trampolín, no obstante, fue Italia, país donde se instalaron en 1960 y alcanzaron una gran popularidad, especialmente gracias a sus apariciones en el programa Studio Uno de la RAI, una referencia televisiva en la época.
Incluso incursionaron en el cine y, ya con 40 años, aumentaron aún más su popularidad al posar para la edición italiana de Playboy, la cual se convirtió en la más vendida hasta ese momento. En 1986, las hermanas tomaron la decisión de volver definitivamente a Alemania, instalándose en Grünwald, en las afueras de Múnich. Con los años, aunque redujeron su actividad, continuaron recibiendo diversos reconocimientos oficiales, entre ellos la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania.
Las gemelas Kessler, que representaban una época dorada del espectáculo europeo, nunca se separaron. No se conocieron sus parejas ni contrajeron matrimonio ni tuvieron hijos. Solo estuvieron ellas, formando un dúo tan inquebrantable en su vida como lo ha sido también en su muerte. Su decisión conjunta y meditada es un reflejo final de esa unión.
