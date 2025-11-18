Las famosas gemelas Kessler fallecieron juntas por muerte asistida

Un punto de inflexión en su carrera ocurrió en 1959, cuando representaron a Alemania Occidental en el Festival de Eurovisión, impulsando su fama internacional. Eran conocidas por su versatilidad, su carisma natural y una innegable presencia escénica. Su gran trampolín, no obstante, fue Italia, país donde se instalaron en 1960 y alcanzaron una gran popularidad, especialmente gracias a sus apariciones en el programa Studio Uno de la RAI, una referencia televisiva en la época.

Incluso incursionaron en el cine y, ya con 40 años, aumentaron aún más su popularidad al posar para la edición italiana de Playboy, la cual se convirtió en la más vendida hasta ese momento. En 1986, las hermanas tomaron la decisión de volver definitivamente a Alemania, instalándose en Grünwald, en las afueras de Múnich. Con los años, aunque redujeron su actividad, continuaron recibiendo diversos reconocimientos oficiales, entre ellos la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania.

gemelas kessler

Las gemelas Kessler, que representaban una época dorada del espectáculo europeo, nunca se separaron. No se conocieron sus parejas ni contrajeron matrimonio ni tuvieron hijos. Solo estuvieron ellas, formando un dúo tan inquebrantable en su vida como lo ha sido también en su muerte. Su decisión conjunta y meditada es un reflejo final de esa unión.