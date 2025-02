Las fotos de Antonio Laje junto a Johnny Depp tras pilotear el avión que lo trajo a la Argentina

Hasta el momento, no ha trascendido oficialmente el motivo de su llegada a Argentina, pero Antonio Laje compartió las fotos con Depp, las cuales se viralizaron rápidamente en redes sociales. Se especula que el actor podría estar en el país para continuar sus vacaciones, pero la incertidumbre persiste.

Lo que realmente prendió fuego las redes sociales fue un posteo reciente de Mauro Icardi, quien subió a sus historias de Instagram una foto de Depp acompañada de la frase: “No se trata de limpiar mi nombre, se trata de defender a las personas que creen en mí”, una cita del actor durante su famoso juicio contra Amber Heard.

Además, Icardi también compartió imágenes del juicio que Depp enfrentó en Virginia, donde el actor logró demostrar su inocencia en la batalla legal contra su exesposa. Este gesto de Icardi fue interpretado por algunos usuarios como una especie de intento de vincular su conflicto mediático con Wanda Nara con el proceso judicial vivido por Depp.

La teoría que cobró fuerza en las redes era que la visita de Depp a Argentina podría estar relacionada de alguna manera con lo mencionado por el futbolista.

Sin embargo, Verónica Lozano desmintió rápidamente esa especulación, aclarando que el actor no tenía conocimiento de la situación con Wanda Nara. “No, no quiero ser despectiva. Nunca lo dijo. Creo que no tiene conocimiento”, expresó la conductora. A pesar de esto, la reciente aparición de Depp en el país ha avivado los rumores, dejando abierta la posibilidad de que haya más en juego de lo que parece.