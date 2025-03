Las fotos de Jennifer Garner con Ben Affleck que desatan rumores de reconciliación

lautaro zera

Fuentes cercanas aseguran que Garner siente un profundo respeto y afecto por el padre de Violet (19), Fin (16) y Samuel (13), pero en ningún momento ha considerado retomar la relación. "Si bien uno nunca puede decir 'de esta agua no beberé', hoy por hoy no es una posibilidad", indicaron desde su entorno.

A diferencia de Jennifer, Affleck no descarta la idea de un regreso, aunque, según aseguró una fuente cercana al medio Page Six, "el sentimiento no es mutuo". Garner está en pareja desde hace seis años con el empresario John Miller y se encuentra "feliz". "No es algo que esté en su cabeza", añadió la misma fuente. A pesar de esto, otra persona del círculo de Affleck aseguró que "a Ben le encantaría tener otra oportunidad" y estaría dispuesto a intentarlo si se diera la posibilidad. No obstante, el actor reconoce que en este momento de sus vidas "no es realista". Tras su divorcio de Jennifer López y su agenda cargada de proyectos laborales, Affleck está enfocado en su presente. Además, según señalan allegados, "respeta la relación de Jen con John y nunca se interpondría".

Más allá de los rumores, lo cierto es que la dinámica entre los protagonistas de esta historia sigue generando teorías. Según el tabloide británico Daily Mail, Jennifer Garner "tiene un miedo mortal de volver a enamorarse" de su ex debido a lo mucho que sufrió en el pasado. Lo que parece innegable es que Ben Affleck aún guarda sentimientos por ella. En reiteradas ocasiones ha confesado que uno de sus mayores arrepentimientos fue haber perdido su matrimonio con la actriz. Durante más de una década fueron marido y mujer, hasta que en 2015 decidieron separarse, aunque la disolución legal del vínculo recién llegó en 2018. A pesar de todo, Garner siempre estuvo presente en su vida como un apoyo incondicional. Consultado recientemente sobre sus sentimientos hacia su exesposa, Affleck no dudó en responder: "Por supuesto, ella es maravillosa".

