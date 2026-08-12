A qué hora estrena la serie de Moria Casán y dónde verla
La One estrena una serie sobre su vida este viernes en vísperas de sus 80 años. Conocé dónde verla y a qué hora estará disponible.
Moria Casán es de esas artistas que, a pesar de que pasan los años, supo mantenerse vigente en el ámbito del espectáculo argentino. De hecho, ya se convirtió en una leyenda de la televisión no solo por su carisma, sino por su talento y su forma de afrontar tanto las críticas como los elogios.
Además, claro, si hay algo para destacar de Moria Casán es que también se convirtió en la precursora de las mejores frases del país. Entre ellas "si queres llorar, llorá", "¿quiénes son?" o, de las mejores: "el decorado se calla". Tal es así que su vida, tanto personal como artística es digna de una serie que ya está en camino.
A partir de este 14 de agosto y con ocho episodios, la serie sobre Moria llegará a streaming y ya está dando mucho de qué hablar. Con tres protagonistas que retratarán a la One en tres etapas distintas de su vida, la historia también se podrá ver en la previa de sus 80 años, los cuales se celebrarán el próximo 16 de agosto.
A qué hora estrena Moria, la serie sobre Moria Casán
La serie, con todos sus episodios disponibles, se podrá ver a partir de las 04:00am.
Sinopsis oficial
Moria Casán celebra sus 80 años y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia. Tres grandes actrices —Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth— la encarnan en distintas etapas de su vida. La serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión. Es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina.
Dónde verla
La serie estará disponible a partir del 14 de agosto en Netflix.
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