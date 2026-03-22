Las razones de la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

El conflicto cobró visibilidad pública en octubre de 2025, cuando la ausencia de la intérprete de ".mp3" en la serie de diez conciertos que la "Triple T" brindó en Tecnópolis bajo el concepto de Futttura encendió las alarmas. La distancia ya no era una especulación, sino una realidad palpable. Según informaciones difundidas en el streaming Love/st: “Habría un distanciamiento entre Tini y Emilia. No sabemos qué pasó, pero había unos bailarines que eran parte del staff de Tini y se fueron de gira con Emilia. Después de eso fueron convocados al casting de Futttura y no quedaron”.