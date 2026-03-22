Las razones de la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes
Conocido como "el conflicto del pop", la pelea entre Mernes y Stoessel dejó varios interrogantes y especulaciones. Los detalles.
La industria musical argentina atraviesa un sismo interno que tiene como protagonistas a dos de sus figuras más rutilantes. Lo que comenzó como una amistad basada en la sensibilidad y el apoyo mutuo, ha derivado en un enfrentamiento marcado por acusaciones de deslealtad y oportunismo. Tini Stoessel, reconocida por priorizar los vínculos humanos en su carrera, se encuentra hoy en el centro de una polémica que señala a Emilia Mernes por actitudes que habrían dinamitado la confianza entre ambas.
El conflicto cobró visibilidad pública en octubre de 2025, cuando la ausencia de la intérprete de ".mp3" en la serie de diez conciertos que la "Triple T" brindó en Tecnópolis bajo el concepto de Futttura encendió las alarmas. La distancia ya no era una especulación, sino una realidad palpable. Según informaciones difundidas en el streaming Love/st: “Habría un distanciamiento entre Tini y Emilia. No sabemos qué pasó, pero había unos bailarines que eran parte del staff de Tini y se fueron de gira con Emilia. Después de eso fueron convocados al casting de Futttura y no quedaron”.
La raíz del problema se remonta al período en el que Stoessel debió alejarse temporalmente de los escenarios para enfocarse en su salud mental y realizar terapia. En un acto de generosidad, y con el fin de que sus colaboradores no perdieran sus fuentes de ingresos, Tini le recomendó a Mernes a los integrantes de su equipo técnico y artístico. Sin embargo, lo que se inició como un préstamo temporal terminó en una apropiación definitiva.
Sobre este punto, la periodista Yanina Latorre fue tajante en el programa Sálvese quién pueda de América, calificando a la exintegrante de Rombai como una "choriza de equipos". “En el momento deja de cantar, Tini estuvo con terapia. En ese tiempo, generosa, le recomienda a Emilia parte de su staff para que todos sigan teniendo laburo, desde los bailarines al estilista”, detalló Latorre, señalando que la ambición de Mernes habría arrasado con los códigos de amistad preexistentes.
Cansada de las actitudes que percibió a su alrededor, Tini Stoessel rompió el silencio en febrero durante una entrevista donde no ahorró calificativos para describir su presente en el ambiente artístico. La cantante se mostró exhausta frente a las traiciones, afirmando: “Estoy harta. Me hicieron tan concha y me crucé con tantas víboras que ya ahora es como que… ¿Viste los límites en todos los aspectos? Y más en la industria. Empecé a reencontrarme”.
Este proceso de introspección y "limpieza" de su entorno cercano coincidió con su regreso triunfal con Futttura. En sus nuevas presentaciones, la artista dejó frases que resuenan como dardos directos hacia su colega, sosteniendo que la traición suele provenir de los lugares menos esperados. En un intento por resguardar su bienestar emocional, la cantante concluyó: “Empecé a cuidar mi energía, a decir 'a estos lugares no voy, esta persona no me hace bien'”. Con estas declaraciones, el alejamiento de Emilia Mernes parece ser una decisión tomada y ejecutada bajo la premisa de la autopreservación.
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