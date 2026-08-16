Las revelaciones de Santi Talledo sobre su infancia: bullying, ataques de pánico y miedo a aceptar su sexualidad

Durante el segmento de preguntas cruzadas, Benjamín Vicuña lo interrogó sobre su presente, la estabilidad emocional alcanzada y su forma de convivir con la exposición en los medios. Talledo remarcó que la salud mental es un proceso continuo, asegurando: “Nunca es un tema superado del todo, creo que es algo que viene conmigo. El año pasado tuve una recaída muy grande. Yo creo que voy adquiriendo herramientas y voy viviendo un poco mejor. Pero la salud mental tiene un poco eso, que a veces te sorprende o te da un hachazo en medio de la nada, eso es lo complicado pero creo que ya me amigué un poco con eso. Y creo que es parte de una historia mía que también me hizo poder hacer las cosas que hago hoy”.

En esa misma línea, rememoró los miedos que experimentaba al desplazarse para cumplir con sus compromisos laborales, a lo que denominó el "síndrome de ruta" en la Vía Panamericana. Las crisis agudas lo llevaron a renunciar a proyectos desde los 17 años, desoyendo las presiones de productores que le advertían sobre la pérdida de oportunidades únicas: “Para mí lo más importante es haber aprendido a decir que no, porque a veces uno por estar en un buen momento, por tener que aprovechar esa oportunidad, hace las cosas no estando preparado para hacerlas”.

Para finalizar su relato en la emisión, el invitado dejó un mensaje de aliento dirigido al público joven sobre la importancia de respetar los tiempos personales: “El tren pasa varias veces y siento que es un buen mensaje para la gente joven. Esta bueno aprender a decir que no y hacer las cosas cuando uno realmente siente que las puede hacer”.