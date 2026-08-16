Las revelaciones de Santi Talledo sobre su infancia: bullying, ataques de pánico y miedo a aceptar su sexualidad
Durante su paso por PH, el actor contó cómo fue para él crecer sintiéndose diferente, todo lo que tuvo que atravesar y explicó cómo aprendió a sobrellevarlo.
Durante su paso por el programa "PH: Podemos Hablar", conducido por Andy Kusnetzoff, Santi Talledo dio un paso al frente ante la consigna que convocaba a quienes se sintieron solitarios o diferentes durante la infancia. El actor e influencer repasó los momentos más complejos de su juventud, abordando el impacto de sus padecimientos psíquicos y el largo proceso de negación que atravesó respecto a su orientación sexual.
En el marco de la dinámica del ciclo, el invitado explicó las dificultades que debió afrontar en su etapa escolar debido a la falta de información sobre sus diagnósticos. Acompañado por el testimonio de sus vivencias, Talledo rememoró: “La sexualidad tuvo mucho que ver, pero sobre todo la salud mental, que yo tenía muchísimos problemas de chico. Había mucha incomprensión en esa época de lo que me pasaba a mí a nivel psicológico y psiquiátrico. El bullying que sufría por put, porque tampoco entendía esta cosa del bicho raro que estaba todo el tiempo en dirección o que me tenían que sacar del colegio”.
Ante las consultas del presentador sobre su sentir en aquellos años, el joven reconoció las resistencias internas que mantenía debido al entorno en el que creció. El actor detalló el mandato de encajar que se había impuesto a sí mismo, manifestando: “Yo no quería ser gay y tenía claro que no iba a serlo, sabía que iba a conseguir una mujer, me iba a casar y tener hijos. Me crie en un ambiente muy machista y tenía un discurso muy homofóbico. Yo de pibe decía ‘si yo quiero ser gay no va a ser fácil, el mundo es una mier, va a ser un laburo demasiado grande y no sé si estoy preparado mentalmente’. De chico tuve muchos problemas de salud mental y dije 'quiero poner mi vida por encima de mi sexualidad'”.
Asimismo, al intervenir Lizy Tagliani en la conversación, Talledo profundizó sobre las barreras mentales que construyó para no asumir su atracción hacia otros hombres: “Yo creo que la atracción hacia otros hombres estaba, muy oculta, yo creo que había tantas capas que me había puesto de negación por no serlo. Yo me lo había prometido a mí, dije 'tengo una familia, me olvido de esto y ya está', prefería eso a enfrentarme a todo lo otro. No podía ni siquiera decirlo en voz alta conmigo mismo, solo estaba en mi cabeza”.
El punto de quiebre en el ámbito educativo se produjo cuando la severidad de sus crisis derivó en cuadros de anorexia nerviosa y ataques de pánico. Tras cambiar de colegio por las burlas recibidas, una profesora intervino explicándole la situación a sus compañeros, hito que el invitado recordó con gratitud: “Al otro día, que nunca hubiese pasado, vienen mis compañeros de colegio y me dicen ‘perdón, lo que podamos hacer para ayudarte acá estamos’ y nunca más me jodieron. No tenían ni idea y yo no podía explicarles lo que me pasaba porque yo estaba lidiando con sobrevivir”.
Durante el segmento de preguntas cruzadas, Benjamín Vicuña lo interrogó sobre su presente, la estabilidad emocional alcanzada y su forma de convivir con la exposición en los medios. Talledo remarcó que la salud mental es un proceso continuo, asegurando: “Nunca es un tema superado del todo, creo que es algo que viene conmigo. El año pasado tuve una recaída muy grande. Yo creo que voy adquiriendo herramientas y voy viviendo un poco mejor. Pero la salud mental tiene un poco eso, que a veces te sorprende o te da un hachazo en medio de la nada, eso es lo complicado pero creo que ya me amigué un poco con eso. Y creo que es parte de una historia mía que también me hizo poder hacer las cosas que hago hoy”.
En esa misma línea, rememoró los miedos que experimentaba al desplazarse para cumplir con sus compromisos laborales, a lo que denominó el "síndrome de ruta" en la Vía Panamericana. Las crisis agudas lo llevaron a renunciar a proyectos desde los 17 años, desoyendo las presiones de productores que le advertían sobre la pérdida de oportunidades únicas: “Para mí lo más importante es haber aprendido a decir que no, porque a veces uno por estar en un buen momento, por tener que aprovechar esa oportunidad, hace las cosas no estando preparado para hacerlas”.
Para finalizar su relato en la emisión, el invitado dejó un mensaje de aliento dirigido al público joven sobre la importancia de respetar los tiempos personales: “El tren pasa varias veces y siento que es un buen mensaje para la gente joven. Esta bueno aprender a decir que no y hacer las cosas cuando uno realmente siente que las puede hacer”.
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