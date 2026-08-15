"Una jirafa": la desopilante confesión íntima de Santi Talledo en PH: Podemos Hablar
El actor y conductor pasó por el programa de entrevistas y dejó a todos atónitos al relatar una fallida y bizarra propuesta íntima que incluyó de todo.
El paso de los famosos por el clásico punto de encuentro de PH: Podemos Hablar siempre deja anécdotas imperdibles, y en esta oportunidad el encargado de acaparar todas las miradas fue Santi Talledo, quien reveló varias anécdotas íntimas que hicieron llorar de risa al resto de los invitados.
Con su habitual desparpajo, el actor se animó a abrir el cofre de los recuerdos y relató una insólita propuesta sexual que recibió en el pasado y que terminó frustrándose por cuestiones de lógica... y de altura.
Ante la sorpresa de los presentes, Talledo reveló sin filtro la propuesta más extraña que le hicieron en la intimidad. "Algo que no accedí porque no sabía cómo hacerlo fue tener sexo arriba de una jirafa. Una escultura de una jirafa", lanzó entre risas.
Lejos de cerrarse a la idea en el primer impacto, el influencer admitió que evaluó la jugada osadía. "Al principio dije 'lo hago', pero luego me di cuenta que era medio incómodo. Además, era rara la situación por las sustancias que él había consumido, así que me bajé", añadió.
Con el humor que lo caracteriza, el artista detalló que el combo de la escenografía exótica y el contexto de su ocasional compañero lo hicieron recapacitar a tiempo. "Dije 'no sé si puedo hacer esto tan sobrio', y no llegué a subirme a la jirafa. Pensé en seguirla de gaucho, pero me bajé", sentenció gráfica y risueñamente.
Santi Talledo en PH: Podemos Hablar: del papelón de la jirafa al diploma oficial en sexo tántrico
Como si la anécdota zoológica no hubiera sido suficiente para encender la noche en el estudio, la charla sobre la intimidad derivó hacia terrenos más espirituales y formativos. Fue allí cuando Talledo tiró la segunda bomba de la velada al confesar que es un estudioso certificado de la materia.
"Estudié el sexo tántrico. Tengo un diploma. Me recibí", blanqueó con orgullo ante la atónita mirada del conductor y los demás invitados. Y para despejar cualquier tipo de dudas sobre el enfoque de su paso por las aulas eróticas, aclaró: "Es algo espiritual, es otra cosa", marcando una distancia sideral entre la teoría tántrica y la fallida acrobacia sobre la escultura animal.
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