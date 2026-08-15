"Una jirafa": la desopilante confesión íntima de Santi Talledo en PH: Podemos Hablar

El pedido más incómodo que le hicieron a Santi Talledo



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Santi Talledo en PH: Podemos Hablar: del papelón de la jirafa al diploma oficial en sexo tántrico

Como si la anécdota zoológica no hubiera sido suficiente para encender la noche en el estudio, la charla sobre la intimidad derivó hacia terrenos más espirituales y formativos. Fue allí cuando Talledo tiró la segunda bomba de la velada al confesar que es un estudioso certificado de la materia.

"Estudié el sexo tántrico. Tengo un diploma. Me recibí", blanqueó con orgullo ante la atónita mirada del conductor y los demás invitados. Y para despejar cualquier tipo de dudas sobre el enfoque de su paso por las aulas eróticas, aclaró: "Es algo espiritual, es otra cosa", marcando una distancia sideral entre la teoría tántrica y la fallida acrobacia sobre la escultura animal.