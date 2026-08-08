"Mi duelo": La Joaqui se quebró en PH: Podemos Hablar al contar sobre su separación de Luck Ra
La referente de la cumbia RKT se sinceró como nunca en el ciclo de Telefe sobre el final de su romance con el cantante cordobés y también habló de Tuli Acosta.
El paso de La Joaqui por el punto de encuentro de PH: Podemos Hablar dejó momentos de profunda emoción y revelaciones íntimas sobre su reciente separación de Luck Ra. La artista, que días atrás había confirmado que fue él quien decidió terminar con el vínculo, no pudo contener las lágrimas al hablar del dolor que le provoca el duelo amoroso.
Con la voz quebrada y visiblemente afectada, la cantante se sinceró frente a Andy Kusnetzoff al explicar los motivos detrás de la ruptura, mientras Yanina Latorre intentaba sacarle más letra.
"Mi duelo no es que me haya hecho algo malo... porque realmente no me hizo algo malo. Mi duelo es entender que la persona que yo amo ya no me ama", expresó la arista con lágrimas en los ojos, dejando en evidencia la herida abierta que le dejó la separación.
La Joaqui habló del vínculo con Tuli Acosta y los límites de la pareja
En otro tramo de la entrevista, La Joaqui abordó los rumores y la polémica que se generó en torno a la amistad entre su expareja y Tuli Acosta, a quien muchos señalaron en las redes sociales como una tercera en discordia. Sin filtros, la intérprete aclaró los tantos.
"Yo no dudo de la amistad de ellos, que son re amigos. Siento que cuando hay una pareja, hay límites que son obvios y para ellos quizás no lo eran. No creo que hayan actuado desde la maldad, pero se olvidaron de que a mí me podía doler", reflexionó La Joaqui. .
Para cerrar el tema y bajarle el tono a la controversia pública, la referente musical eligió priorizar la paz mental y evitar mayores confligencias y concluyó: "Elijo creer que nada de lo que hace ella es contra mí. Yo no quiero que nadie hable mal de nadie".
Te puede interesar
Dejá tu comentario