"Hasta el perro chupó cocaína": Camila Dolabjian reveló detalles desconocidos de la causa de Facundo Moyano
La periodista confirmó nuevos datos sobre la noche en el departamento de Belgrano.
La periodista Camila Dolabjian reveló en en La Noche de Mirtha detalles ocultos sobre la causa judicial que investiga a Facundo Moyano por lesiones y privación ilegítima de la libertad en su lujoso departamento de Belgrano. El caso sumó tensión tras la declaración de dos empleados de seguridad de la torre ViewPoint y de un vecino que llamó al 911 luego de ver a Candela Arizaga huir del lugar durante la madrugada.
La periodista confirmó que Arizaga relató, en las horas previas al escándalo, el abundante consumo de cocaína de esa noche junto a otra mujer. Incluso detalló que su perro Mafia "chupó" el espejo circular de la mesa ratona donde los presentes colocaron la sustancia. Aunque la joven cambió rápidamente su versión para desvincular a Moyano asegurando que nada pasó.
Finalmente, Dolabjian cuestionó la riqueza de Moyano, señalando que su estilo de vida resulta incompatible con sus ingresos como empleado de Aubasa y referente del sindicato de peajes. "Está todo podrido", sentenció.
El informe de los especialistas del Ministerio Público Fiscal
Por otro lado, esta semana se dio a conocer el informe del Equipo de Intervención Domiciliaria (EDID) del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad sobre el episodio ocurrido el 5 de agosto entre Facundo Moyano y Candela Arizaga.
De acuerdo a ese informe, la joven reconoció haber consumido sustancias psicoactivas luego de lo cual salió del departamento "corriendo a los gritos" encontrándose "en evidente estado psicomotriz y desnuda".
El personal acudió al Hospital Pirovano, nosocomio al que la modelo de 23 años había sido derivada y recibió el alta por la tarde, para entrevistarla y ella manifestó que "no hubo violencia de género como se está diciendo".
"Sobre los hechos denunciados, Candela relató no recordar lo que sucedió durante la madrugada” y confesó el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol junto a Moyano, según el texto de cinco páginas.
Además, la paciente negó que su pareja le haya impedido salir del departamento o solicitar ayuda, mientras que rememoró haber visto que "su perro se escapó" y que pidió socorro a un colectivero, sin especificar el motivo.
"Se la observó imprecisa y parcialmente desorientada respecto a los sucesos ocurridos que dan lugar a la presente denuncia", remarcaron la asistente Camila Díaz y la psicóloga Candela Di Pardo en su análisis, quienes enumeraron las siguientes conclusiones sobre el estado de Arizaga y el contexto del vínculo con Moyano:
- La exposición pública y mediática de los hechos denunciados que podrían condicionar el relato de Candela.
- Vulnerabilidad respecto al género, la edad, la exposición mediática y el estado integral de salud de la joven al momento de la entrevista.
- La asimetría de poder en el vínculo con Moyano, respecto al género y la edad de su novia.
- La negativa de instar a la acción penal y de contar con medidas de protección por parte de la joven Arizaga.
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