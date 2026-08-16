"Hasta el perro chupó cocaína": Camila Dolabjian reveló detalles desconocidos de la causa de Facundo Moyano

El personal acudió al Hospital Pirovano, nosocomio al que la modelo de 23 años había sido derivada y recibió el alta por la tarde, para entrevistarla y ella manifestó que "no hubo violencia de género como se está diciendo".

"Sobre los hechos denunciados, Candela relató no recordar lo que sucedió durante la madrugada” y confesó el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol junto a Moyano, según el texto de cinco páginas.

Además, la paciente negó que su pareja le haya impedido salir del departamento o solicitar ayuda, mientras que rememoró haber visto que "su perro se escapó" y que pidió socorro a un colectivero, sin especificar el motivo.

"Se la observó imprecisa y parcialmente desorientada respecto a los sucesos ocurridos que dan lugar a la presente denuncia", remarcaron la asistente Camila Díaz y la psicóloga Candela Di Pardo en su análisis, quienes enumeraron las siguientes conclusiones sobre el estado de Arizaga y el contexto del vínculo con Moyano: