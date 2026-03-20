Laura Ubfal contó por qué Andrea del Boca todavía no regresó a Gran Hermano: "Muy nerviosa"
La periodista Laura Ubfal explicó la razón de la ausencia de la actriz y despejó dudas en medio de los rumores.
Laura Ubfal se refirió a la situación de Andrea del Boca y dio precisiones sobre el motivo por el cual aún no volvió a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, tras su salida por un problema de salud. En un contexto cargado de versiones cruzadas, Ubfal aclaró que la continuidad de la actriz en el reality está condicionada por su estado físico y no por decisiones vinculadas al juego o la producción.
De acuerdo a lo que detalló, Andrea debió ser asistida por médicos luego de presentar síntomas que encendieron las alarmas dentro del programa. A partir de allí, fue trasladada para realizarse estudios, donde se detectaron alteraciones en la presión arterial y molestias intestinales, lo que motivó un control más riguroso.
En ese marco, la periodista remarcó que la posible vuelta de la actriz depende exclusivamente del visto bueno de los profesionales de la salud. Incluso, señaló que intervienen tanto médicos del programa como externos, quienes evalúan su evolución antes de tomar una decisión.
“Realmente tiene problemas de salud”, afirmó Ubfal, con la intención de descartar otras hipótesis que habían comenzado a circular.
Por ahora, Andrea del Boca continúa fuera de la casa y sin una fecha definida para su regreso, mientras sigue bajo observación médica. La situación mantiene en vilo a los seguidores del reality, que aguardan novedades sobre su evolución y una eventual reincorporación al juego.
De esta manera, la información aportada por Laura Ubfal ayudó a poner en contexto lo ocurrido y dejó en claro que, por el momento, la prioridad pasa por la recuperación de la actriz.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario