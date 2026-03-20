Laura Ubfal contó por qué Andrea del Boca todavía no regresó a Gran Hermano: "Muy nerviosa"

Laura Ubfal se refirió a la situación de Andrea del Boca y dio precisiones sobre el motivo por el cual aún no volvió a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, tras su salida por un problema de salud. En un contexto cargado de versiones cruzadas, Ubfal aclaró que la continuidad de la actriz en el reality está condicionada por su estado físico y no por decisiones vinculadas al juego o la producción.