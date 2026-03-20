Gran Hermano: habló la hija de Andrea del Boca sobre la salida de su madre y fue contundente

Anna del Boca decidió romper el silencio y referirse públicamente al estado de salud de su madre, Andrea del Boca, luego de su salida momentánea de Gran Hermano, lo que había generado fuerte preocupación entre los televidentes. En diálogo con el ciclo A la Barbarossa, Anna fue breve pero contundente al describir el momento que atraviesa la actriz: “El cuerpo habla”, expresó, en una frase que rápidamente resonó por la carga emocional y el mensaje implícito sobre el cuadro de salud.