Gran Hermano: habló la hija de Andrea del Boca sobre la salida de su madre y fue contundente
La hija de la actriz habló públicamente y dejó una frase contundente sobre el momento que atraviesa su madre.
Anna del Boca decidió romper el silencio y referirse públicamente al estado de salud de su madre, Andrea del Boca, luego de su salida momentánea de Gran Hermano, lo que había generado fuerte preocupación entre los televidentes. En diálogo con el ciclo A la Barbarossa, Anna fue breve pero contundente al describir el momento que atraviesa la actriz: “El cuerpo habla”, expresó, en una frase que rápidamente resonó por la carga emocional y el mensaje implícito sobre el cuadro de salud.
Lejos de entrar en detalles médicos, la hija de Andrea eligió un tono reflexivo para referirse a la situación, dando a entender que el episodio que derivó en la salida de la actriz del reality no fue casual y responde a un desgaste físico acumulado.
La declaración llegó luego de que se conociera que Andrea del Boca debió abandonar temporalmente la casa para realizarse estudios, tras presentar malestares que encendieron las alarmas tanto en la producción como en su entorno cercano. En ese contexto, las palabras de Anna apuntaron más a interpretar el momento personal y físico de su madre que a brindar un parte concreto, reforzando la idea de que el cuerpo terminó manifestando una situación que venía gestándose.
Por ahora, no hubo mayores precisiones oficiales sobre su evolución, aunque desde el entorno buscan llevar tranquilidad y remarcan que se encuentra bajo control médico. Mientras tanto, la frase de Anna del Boca ya se convirtió en el eje de la conversación, en medio de la expectativa por la recuperación de la actriz y la posibilidad de que retome o no su participación en el programa.
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