El fuerte cruce entre Laura Ubfal y Sol Pérez en el debate de Gran Hermano

“Yo creo que te estás identificando porque sos una chica divina y maravillosa y laburante como pocas”, lanzó tajante la periodista de Intrusos. “No me encasilles en ningún lado, Laura. (…) Mostrá la agenda con la que viniste, una agenda así de grande Furia”, le respondió a los gritos.

Por su parte, la periodista le hizo un chiste y afirmó que "tendría que dejar de gritar", y provocó la furia de Pérez, a lo cual le respondió: "La gente de Twitter te lo está diciendo".

Luego, el programa prosiguió, y Sol Pérez volvió a retomar la pelea: “Cuando vos haces sentir mal a alguien, y todos entendimos lo mismo, me parece que lo mejor, como una buena mujer, es pedir disculpas. Yo jamás haré sentir mal a un compañero de trabajo, y si alguna vez lo hice le pido disculpas”. De esta manera, Laura Ubfal cerró el tema, y le contestó picante: “¿Sabés por qué no te pido disculpas? Porque no entendiste”.

Así fue el fuerte cruce entre Laura Ubfal y Sol Pérez

