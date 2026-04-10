Lázaro Caballero llega al teatro para hacer "Con sangre de quebracho tour 2026"
El artista formoseño se presentará el 12 de septiembre en la calle Corrientes con un show que promete emoción, identidad y un recorrido por lo mejor de su repertorio.
Lázaro Caballero continúa expandiendo su camino dentro del folclore argentino y suma una nueva parada a su gira “Con sangre de quebracho tour 2026”, con un espectáculo que busca reafirmar su identidad artística y su conexión con el público. La propuesta está pensada como un encuentro cercano, donde la música y las raíces toman protagonismo.
El show se presenta como una experiencia atravesada por la emoción, en la que el artista desplegará un repertorio que recorre su trayectoria y pone en valor las tradiciones del norte argentino. Con una impronta genuina, su puesta invita a sumergirse en un universo sonoro que combina sensibilidad, potencia y compromiso con la cultura popular.
Nacido el 4 de septiembre de 1992 en Formosa Capital, Caballero comenzó a vincularse con la música desde muy chico, en paralelo con la vida de campo que marcó su identidad. A los 7 años dio sus primeros pasos sobre un escenario, iniciando un recorrido que con el tiempo se transformó en una carrera sólida dentro del género.
En el año 2000 presentó su primer material discográfico, “La Nueva Simiente”, y desde entonces fue construyendo un camino constante que lo llevó a participar en los festivales más importantes del país. Su crecimiento artístico lo consolidó como una de las voces más representativas del cancionero popular argentino.
A lo largo de los años, obtuvo importantes reconocimientos, entre ellos distinciones en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, así como consagraciones en el Festival Nacional de Baradero y el Festival Nacional de Cosquín. También fue premiado en la Serenata a Cafayate y en el Festival Nacional de la Chicha.
Además, fue declarado Ciudadano Ilustre de El Trapiche, un reconocimiento que destaca su aporte a la música y su compromiso con las raíces culturales. En este presente, el artista reafirma su lugar dentro del folclore con una propuesta que busca emocionar y celebrar la identidad argentina.
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