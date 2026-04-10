La Casa de los Famosos conoció a Solange Abraham antes de su viaje a México: "Guapísima"

Solange Abraham

Al ver sus fotos y clips actuales, los participantes de la casa internacional reaccionaron con intriga y cumplidos. No obstante, algunos jugadores internacionales ya empezaron a especular si ella traerá información o si será una aliada clave.

Por otro lado, hubo mucha curiosidad por el "estilo combativo" que Santiago del Moro le prometió a la audiencia internacional sobre los jugadores argentinos.

Cuándo se encuentran físicamente

Solange viaja este fin de semana y su entrada triunfal a la casa de Miami/México está prevista para el lunes 13 de abril. Ahí será cuando realmente se "vean las caras" en vivo, mientras el español Fabio "El Galáctico" Agostini ocupa su lugar en la casa de Argentina.