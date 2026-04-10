La Casa de los Famosos conoció a Solange Abraham antes de su viaje a México: "Guapísima"
La joven será parte de un espectacular intercambio entre Gran Hermano y el reality de Estados Unidos, de donde vendrá Fabio "El Galáctico" Agostini.
Como ya anunció Santiago del Moro hace algunos días, Solange Abraham fue elegida para realizar un intercambio entre Gran Hermano Argentina y "La Casa de los Famosos", el reality que se filma en México y se emite en la televisión de Estados Unidos. En tanto, de allí vendrá al país Fabio "El Galáctico" Agostini, español e hijo de padres argentinos.
Lo cierto es que este viernes "La Jefa" -el equivalente del "Big"- del reality extranjero se comunicó con los participantes de Gran Hermano Generación Dorada y el momento fue una verdadera sorpresa cinematográfica dentro de la casa más famosa del país.
En tanto, Sol fue invitada por la Jefa a pasar al confesionario, donde tuvo la posibilidad de saludar a quienes serán sus compañeros por algunos días. Por supuesto, ella no podía verlos, pero sí pudo mostrar lo emocionante del momento que le toca atravesar:
Cómo fue presentada Solange en La Casa de los Famosos
Mientras la joven celebraba haber sido tenida en cuenta para el intercambio, en la gala de La Casa de los Famosos se mostró un tape de presentación de Solange.
El público internacional la conoció como: la "Veterana" con sed de revancha, recordando su paso por GH 2011 (donde fue la gran rival de Cristian U). Además, la presentaron como empresaria, madre y conductora, destacando su elegancia y su fuerte carácter tucumano.
Al ver sus fotos y clips actuales, los participantes de la casa internacional reaccionaron con intriga y cumplidos. No obstante, algunos jugadores internacionales ya empezaron a especular si ella traerá información o si será una aliada clave.
Por otro lado, hubo mucha curiosidad por el "estilo combativo" que Santiago del Moro le prometió a la audiencia internacional sobre los jugadores argentinos.
Cuándo se encuentran físicamente
Solange viaja este fin de semana y su entrada triunfal a la casa de Miami/México está prevista para el lunes 13 de abril. Ahí será cuando realmente se "vean las caras" en vivo, mientras el español Fabio "El Galáctico" Agostini ocupa su lugar en la casa de Argentina.
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