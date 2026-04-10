"La casa de los espíritus": qué significa juntar a Nicole Wallace con Dolores Fonzi en la misma historia

Los cuerpos, los acentos y las presencias no terminaban de dialogar con el territorio que la novela proponía. Sin embargo, tanto por las declaraciones de Isabel Allende como por lo que ya se pudo ver en los diferentes avances estrenados por Prime Video, esta nueva versión parece ir en otra dirección.

la casa de los espiritus

El cruce entre actrices de distintas partes del mundo hispanohablante y con trayectorias tan dispares rompe con esa idea de “universalidad neutra” y propone algo más específico: una Latinoamérica plural, diversa, reconocible en sus diferencias. Ya no se trata de hacer una historia “exportable”, se trata de hacerla propia y una creación como esta, realmente lo merecía.

Si algo atraviesa la obra de Isabel Allende es la manera en que las mujeres construyen su identidad en contextos que intentan limitarlas. Pero esa construcción no es igual en todas las generaciones porque Clara habita el silencio y lo espiritual, Blanca se mueve entre la pasión y la restricción y Alba representa una conciencia política más explícita.

Trasladar eso a la pantalla implica un desafío: cómo hacer que esas diferencias se sientan vivas y no esquemáticas. Pero, es en ese momento que el casting y su elección vuelve a jugar un rol clave. Porque actrices de distintas generaciones no solo interpretan personajes distintos: también traen consigo otras formas de entender el deseo, el poder y la libertad. Y eso, en una historia como esta, no es un detalle. Es el corazón del relato.

Más que una adaptación, una relectura

En un momento donde muchas producciones apuestan a la fidelidad literal, esta serie tiene la oportunidad de hacer algo más interesante: leer "La casa de los espíritus" desde el presente. Eso sí, esto no significa que haya que cambiar la historia, sino cambiar el punto de vista. Y en ese proceso, el casting deja de ser una decisión secundaria para convertirse en una herramienta narrativa.

la casa de los espiritus

Porque si la novela de Isabel Allende hablaba de cómo las historias se transmiten de generación en generación, esta adaptación parece hacer lo mismo desde otro lugar: No solo cuenta una historia de mujeres, está construida por mujeres que representan distintas épocas de esa misma historia. Y quizás ahí esté una de sus apuestas más fuertes teniendo que en cuenta que esta vez, la genealogía de los Trueba no solo se verá en pantalla, sino que también se sentirá en quienes la interpretan.