"La casa de los espíritus": qué significa juntar a Nicole Wallace con Dolores Fonzi en la misma historia
El 29 de abril se estrena la nueva serie de Prime Video basada en el libro de Isabel Allende no solo con una representación de Latinoamérica, sino con un cruce generacional necesario.
El próximo desembarco de "La casa de los espíritus" en Prime Video no solo promete reactivar uno de los relatos más influyentes de la literatura latinoamericana, sino que también plantea algo menos evidente, pero igual de potente: un casting que funciona como declaración de época. Porque reunir a Nicole Wallace y Dolores Fonzi en la misma historia no es solo una decisión artística, es una forma de leer —y actualizar— el universo que creó Isabel Allende.
Desde su publicación, "La casa de los espíritus" fue, entre muchas cosas, una novela sobre generaciones. No solo por la genealogía de los Trueba, sino por la manera en que cada mujer hereda y transforma lo que la anterior no pudo resolver. Clara, Blanca y Alba no son solo personajes: son formas distintas de habitar el mundo.
En ese sentido, esta nueva adaptación parece entender algo clave: no alcanza con contar esa historia, hay que encarnarla. Ahí es, justamente, donde el casting se vuelve central. Por un lado, Nicole Wallace representa una nueva camada de actrices vinculadas a audiencias globales, con una sensibilidad más directa, más contemporánea, más cercana a las narrativas del streaming.
Por el otro, Dolores Fonzi trae consigo otra tradición: la de un cine más autoral, más político, más anclado en la historia y en los matices incómodas de los personajes. No es solo una diferencia de edad o de trayectoria. Es una diferencia de lenguaje. Y en esa tensión aparece algo interesante: la posibilidad de que la serie no tenga una única forma de entender lo femenino.
De la universalidad neutra a una identidad concreta
Un claro ejemplo de esto es la adaptación cinematográfica de 1993, dirigida por Bille August, la cual apostó por un elenco internacional con figuras como Meryl Streep y Jeremy Irons. Si bien fue una producción ambiciosa, también dejó una sensación clara: la historia había sido, en cierta forma, deslocalizada.
Los cuerpos, los acentos y las presencias no terminaban de dialogar con el territorio que la novela proponía. Sin embargo, tanto por las declaraciones de Isabel Allende como por lo que ya se pudo ver en los diferentes avances estrenados por Prime Video, esta nueva versión parece ir en otra dirección.
El cruce entre actrices de distintas partes del mundo hispanohablante y con trayectorias tan dispares rompe con esa idea de “universalidad neutra” y propone algo más específico: una Latinoamérica plural, diversa, reconocible en sus diferencias. Ya no se trata de hacer una historia “exportable”, se trata de hacerla propia y una creación como esta, realmente lo merecía.
Si algo atraviesa la obra de Isabel Allende es la manera en que las mujeres construyen su identidad en contextos que intentan limitarlas. Pero esa construcción no es igual en todas las generaciones porque Clara habita el silencio y lo espiritual, Blanca se mueve entre la pasión y la restricción y Alba representa una conciencia política más explícita.
Trasladar eso a la pantalla implica un desafío: cómo hacer que esas diferencias se sientan vivas y no esquemáticas. Pero, es en ese momento que el casting y su elección vuelve a jugar un rol clave. Porque actrices de distintas generaciones no solo interpretan personajes distintos: también traen consigo otras formas de entender el deseo, el poder y la libertad. Y eso, en una historia como esta, no es un detalle. Es el corazón del relato.
Más que una adaptación, una relectura
En un momento donde muchas producciones apuestan a la fidelidad literal, esta serie tiene la oportunidad de hacer algo más interesante: leer "La casa de los espíritus" desde el presente. Eso sí, esto no significa que haya que cambiar la historia, sino cambiar el punto de vista. Y en ese proceso, el casting deja de ser una decisión secundaria para convertirse en una herramienta narrativa.
Porque si la novela de Isabel Allende hablaba de cómo las historias se transmiten de generación en generación, esta adaptación parece hacer lo mismo desde otro lugar: No solo cuenta una historia de mujeres, está construida por mujeres que representan distintas épocas de esa misma historia. Y quizás ahí esté una de sus apuestas más fuertes teniendo que en cuenta que esta vez, la genealogía de los Trueba no solo se verá en pantalla, sino que también se sentirá en quienes la interpretan.
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