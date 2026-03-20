Le dieron de alta médica al guitarrista de AC/DC y este lunes habrá recital en River

Young, fue internado este jueves en Buenos Aires tras presentar un malestar al arribar al país, en la previa de la serie de recitales que la banda tiene programados en el estadio de River. La noticia generó preocupación entre los fanáticos, pero rápidamente fue la propia banda la que buscó llevar calma a través de un comunicado oficial.

Según informaron, la internación se realizó “por precaución” y con el objetivo de someter al músico a una serie de estudios médicos. “Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le está realizando una batería completa de estudios”, señaló el vocero del grupo, sin dar mayores detalles sobre un diagnóstico específico.

En la misma línea, la comunicación por parte de AC/DC remarcó que el estado del guitarrista es bueno y que no hay motivos para alarmarse. “Stevie está bien y de buen ánimo. Está esperando poder subir al escenario el lunes”, agregaron, dejando en claro que la intención es que pueda formar parte de los shows previstos.