Le dieron de alta médica al guitarrista de AC/DC y este lunes habrá recital en River
Stevie Young fue llevado al hotel donde se hospeda el resto de la banda y por pedido de la productora no trascendió el parte médico oficial.
El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, recibió este viernes el alta médica luego de permanecer internado en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires para completar una serie de estudios preventivos tras manifestar un malestar físico al llegar al país.
El último comunicado oficial de la banda y de la productora DF Entertainment, informa que Young se encuentra "bien, estable y de muy buen ánimo". Aunque circularon versiones periodísticas sobre un posible episodio neurológico leve, el entorno oficial insiste en que su hospitalización es por "exceso de precaución".
Según adelantó TN, el guitarrista de la legendaria banda australiana de hard rock fue llevado al hotel donde se hospeda el resto del grupo, que este lunes iniciará una serie de recitales en River.
Qué le pasó al guitarrista de AC/DC en Argentina
Young, fue internado este jueves en Buenos Aires tras presentar un malestar al arribar al país, en la previa de la serie de recitales que la banda tiene programados en el estadio de River. La noticia generó preocupación entre los fanáticos, pero rápidamente fue la propia banda la que buscó llevar calma a través de un comunicado oficial.
Según informaron, la internación se realizó “por precaución” y con el objetivo de someter al músico a una serie de estudios médicos. “Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le está realizando una batería completa de estudios”, señaló el vocero del grupo, sin dar mayores detalles sobre un diagnóstico específico.
En la misma línea, la comunicación por parte de AC/DC remarcó que el estado del guitarrista es bueno y que no hay motivos para alarmarse. “Stevie está bien y de buen ánimo. Está esperando poder subir al escenario el lunes”, agregaron, dejando en claro que la intención es que pueda formar parte de los shows previstos.
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