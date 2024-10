Leandro Paredes y Camila Galante revelaron el género de su tercer hijo: ¿qué nombre eligieron?

A través de sus redes sociales, el futbolista de la Roma y su mujer compartieron el tierno momento que vivieron en familia y contaron que están esperando un varón, que se unirá a sus hijos Victoria y Giovanni.

En medio de un clima emocionante y festivo, Paredes levantó la tapa de una caja y de su interior salieron globos de color celeste, confirmando que será un varoncito. “Es nene”, comentó Galante en su cuenta de Instagram junto al video familiar.

paredes género del bebé.mp4

Por su parte, Leandro compartió en sus historias un video subido por la China Sanjuán, que les escribió: “Felicitaciones amigos, se viene otro bosterito". A esto, el futbolista agregó: “Se viene Lauti”, ratificando que su nuevo hijo se llamará Lautaro, como su compañero de la Selección.

La primicia que dio Leandro Paredes en el programa de Susana Giménez

Durante su paso por el living de la diva, Paredes fue sorprendido por Susana: "Leandro, ¿vos estás casado y esperando un bebé?". Entre risas, el futbolista sorprendió a todos al responder: “Sí, no lo había contado todavía, pero sí. Es el tercero, tengo una nena de 10 años, un nene de 7 y ahora estamos esperando otro. No sabemos todavía si es varón o nena”, expresó.

Además, el campeón del mundo contó cómo fue el comienzo de su relación con su actual esposa: "Yo me enamoré de Camila cuando tenía 8 años. Me la tatué en el cuello antes de que sea mi novia. Yo sentía que iba a ser la mujer de mi vida, y con el tatuaje me dio más bolilla".