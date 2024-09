Leandro Paredes y Camila Galante confirmaron que serán padres otra vez

El regreso de Susana Giménez estuvo marcado no solamente por la cantidad de invitados con los que contó, sino también por una noticia inesperada: ella confirmó que Leandro Paredes, quien se encontraba en su living, volvería a ser padre. A pesar de que él y su esposa, Camila Galante, todavía no lo habían mencionado, la Diva no dudó en sacarlo a la luz.