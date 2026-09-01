La sincera reflexión de María Valenzuela sobre su salud a los 70 años: "No queda otra"
La actriz habló de los problemas físicos que atraviesa y reveló que, pese a las dificultades, continúa trabajando por necesidad económica.
María Valenzuela continúa trabajando y recorriendo distintos puntos del país pese a atravesar una serie de problemas físicos que condicionan algunas de sus actividades cotidianas. A los 70 años, la actriz habló de su presente, detalló las dolencias que enfrenta y reconoció que el cambio de década también tuvo un fuerte impacto en su estado de ánimo.
Actualmente, la reconocida intérprete forma parte de la obra Viudas e Hijas, espectáculo con el que se encuentra de gira bajo la dirección de Héctor Díaz y compartiendo escenario con Nora Cárpena, Iliana Calabró, Paula Morales y Gonzalo Urtizberea.
Aunque mantiene sus compromisos laborales, Valenzuela admitió que no atraviesa un momento sencillo en relación con su salud. Entre otras cuestiones, reveló que padece artrosis y tiene importantes problemas en uno de sus hombros, una situación que le provoca fuertes dolores y que incluso podría terminar en una intervención quirúrgica.
María Valenzuela contó cómo la afectó cumplir 70 años
Además de las dificultades físicas, la actriz reconoció que llegar a una nueva década tuvo un impacto emocional que no esperaba.
"No puedo creer que tengo 70 y me pregunto qué pasó en el medio. El cambio de década me pegó mal. ¡Me quiero matar!", expresó al reflexionar sobre su edad.
Más allá del tono utilizado para describir lo que sintió al cumplir años, Valenzuela explicó que en este momento también debe convivir con diferentes dolencias que afectan su movilidad.
La actriz detalló que uno de los principales problemas se encuentra en sus articulaciones y que los dolores se volvieron difíciles de sobrellevar.
"Tengo unos problemitas físicos que me tienen a mal traer. Tengo artrosis y el manguito rotador totalmente destrozado. Es re doloroso, no te puedo explicar lo que me duele. No puedo levantar los brazos, no puedo hacer nada", explicó.
Las complicaciones no terminan allí. Valenzuela también reveló que tiene un tendón cortado, por lo que existe la posibilidad de que tenga que someterse a una operación.
"Tengo un tendón cortado. No sé si no me voy a tener que operar; ese es el tema. Un desastre", manifestó.
Por qué María Valenzuela continúa trabajando pese a los dolores
Aunque su estado físico requiere atención y podría derivar en una cirugía, la actriz decidió no frenar su actividad profesional.
Valenzuela continúa cumpliendo con las funciones y los viajes que implica la gira, una decisión que vinculó directamente con su situación económica y con la necesidad de mantenerse laboralmente activa.
"Así y todo, no me quedo quieta y laburo. No queda otra: hay que laburar porque, si no, no comemos en este país", aseguró.
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