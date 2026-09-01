La sincera reflexión de María Valenzuela sobre su salud a los 70 años: "No queda otra"

Más allá del tono utilizado para describir lo que sintió al cumplir años, Valenzuela explicó que en este momento también debe convivir con diferentes dolencias que afectan su movilidad.

La actriz detalló que uno de los principales problemas se encuentra en sus articulaciones y que los dolores se volvieron difíciles de sobrellevar.

"Tengo unos problemitas físicos que me tienen a mal traer. Tengo artrosis y el manguito rotador totalmente destrozado. Es re doloroso, no te puedo explicar lo que me duele. No puedo levantar los brazos, no puedo hacer nada", explicó.

Las complicaciones no terminan allí. Valenzuela también reveló que tiene un tendón cortado, por lo que existe la posibilidad de que tenga que someterse a una operación.

"Tengo un tendón cortado. No sé si no me voy a tener que operar; ese es el tema. Un desastre", manifestó.

Por qué María Valenzuela continúa trabajando pese a los dolores

Aunque su estado físico requiere atención y podría derivar en una cirugía, la actriz decidió no frenar su actividad profesional.

Valenzuela continúa cumpliendo con las funciones y los viajes que implica la gira, una decisión que vinculó directamente con su situación económica y con la necesidad de mantenerse laboralmente activa.

"Así y todo, no me quedo quieta y laburo. No queda otra: hay que laburar porque, si no, no comemos en este país", aseguró.